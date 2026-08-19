Policías realizan visita de control en la casa de Brian Hickerson, ex de Hayden Panettiere

Efectivos de la Policía de Greenville visitaron la residencia familiar de Brian Hickerson , exnovio de la actriz Hayden Panettiere, quien fue hallada muerta el pasado 16 de junio en un complejo de apartamentos en Greenville, Carolina del Sur. Panettiere se encontraba con Brian Hickerson y su hermano Zach al momento de su muerte.

El Departamento de Policía de Greenville confirmó a la revista People el 19 de agosto que los agentes “respondieron a una llamada para verificar el bienestar de la familia de Brian Hickerson en su domicilio el miércoles por la mañana”.

El portavoz de la policía aseguró que la llamada de bienestar no está vinculada con la investigación por la muerte de Panettiere y que no requirió un reporte de incidentes.

Brian y Zach se encontraban con la actriz al momento de su muerte.Según el audio de la llamada de emergencia obtenido por varios medios de comunicación, los hermanos estuvieron presentes mientras los equipos de emergencia intentaban reanimar a Panettiere.

Según el informe, Zach fue descrito como “muy emotivo” y los agentes señalaron que Brian “no se emocionó hasta que los servicios de emergencia declararon a [Panettiere] fallecida”.

El forense del condado de Greenville, Mike Ellis, señaló que en la autopsia “no se descubrieron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte”. La investigación sobre la muerte de la querida actriz sigue en curso mientras que se espera determinar “la causa y la forma de la muerte”.

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson se caracterizó por ser sumamente conflictiva desde 2018. Durante el tiempo que estuvieron juntos Hickerson fue arrestado varias veces por cargos de violencia doméstica. Fue acusado de agresión doméstica e interferencia con un policía, en Wyoming, según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Teton a PEOPLE en ese momento. Según documentos judiciales obtenidos por TMZ , Hickerson supuestamente golpeó a Panettiere “con el puño cerrado en el lado derecho de la cara”.

Un portavoz de la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles dijo que Hickerson se declaró culpable de otros cargos de julio de 2020, incluyendo dos delitos graves de lesiones a su cónyuge o novia.

Hayden Panettiere confirmó que fue víctima de una relación abusiva mientras estaba con Hickerson. “Comparto la verdad sobre lo que me sucedió con la esperanza de que mi historia anime a otras personas en relaciones abusivas a obtener la ayuda que necesitan y merecen. Estoy dispuesta a hacer todo lo posible para asegurarme de que este hombre no vuelva a lastimar a nadie. Agradezco el apoyo que recibí, que me ayudó a encontrar el valor para recuperar mi voz y mi vida”, dijo en su momento.

Tras la muerte de la actriz de Nashville , su madre , Lesley Vogel, hizo hincapié en el intento de su familia por separar a su hija de Brian.

“Esta persona de su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte y ese era Brian Hickerson”, declaró a NBC News el 18 de agosto.

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