Aseguran que el viaje a Carolina del Sur de Hayden Panettiere fue repentino y lo relacionan con su novio

El pasado domingo 16 de agosto, se confirmó la muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años y durante estos días se han compartido algunos detalles sobre su vida en las últimas semanas. El cuerpo de la actriz fue encontrado en una propiedad de Carolina del Sur, a la que viajó un día antes.

Horas después de que se informara sobre la muerte de la actriz, la policía señaló que no había indicios de delito, pero por ahora no se ha compartido la causa exacta de la muerte. Una de las teorías es que sufrió una sobredosis.

Mientras que no se comparten detalles de la autopsia y de las investigaciones del caso, en medios se han comenzado a hablar sobre algunas relaciones sentimentales preocupantes que mantuvo Panettiere durante los últimos años.

Su reciente reconciliación con Brian Hickerson

En un reciente reporte de “New York Post”, se explica que la actriz había retomado el contacto con su expareja, señalada por antecedentes de violencia doméstica, dos semanas antes de su muerte y no había avisado a sus amigos sobre eso.

Su expareja se llama Brian Hickerson y con él tuvo una relación intermitente desde el 2018. En 2020, la actriz conocida por las series “Heroes” y “Nashville”, denunció al hombre por agresión doméstica. Sus acusaciones fueron confirmadas y tuvo que enfrentar una pena de 45 días de cárcel.

Pese a eso, la relación entre ambos se mantuvo, especialmente desde marzo de este año, cuando ambos fueron vistos juntos en Los Ángeles, California.

En la publicación hecha por “New York Post” también se comparten declaraciones de una fuente cercana a la fallecida actriz. Esta fuente asegura que sus personas cercanas no conocían el estado de esta relación, mucho menos tenían información sobre el viaje a Carolina del Sur que hicieron juntos el sábado 15 de agosto, justo un día antes de que muriera.

También se destaca que Carolina del Sur es el lugar natal de Hickerson.

Declaraciones de la madre de Panettiere

Por otro lado, también se han compartido las primeras declaraciones de su madre. Además de lamentar la muerte de su hija, Lesley Vogel hizo mención a la preocupación que siempre le generó su relación con Hickerson.

Panettiere estuvo distanciada de su madre durante los últimos años, pero Vogel igualmente declaró a NBC News tras la noticia. “Esta persona, de la que hemos estado tratando de deshacernos desde hace bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte. Ese era Brian Hickerson”, declaró Vogel.

Afirmó que toda la familia llevaba tiempo intentando alejar a Hickerson de la vida de su hija. También expresó: “Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo y creo que, lamentablemente, Hayden perdió el rumbo; ojalá hubiera sido diferente”.

Cuando las autoridades llegaron a la propiedad donde la actriz murió, se encontraron con Hickerson y con su hermano, Zach Hickerson, en el lugar.

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