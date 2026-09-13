Fans de New England Patriots y Seattle Seahawks se fueron a las manos en el partido inaugural de la NFL

Como suele ocurrir en muchos partidos de la NFL, la violencia entre fans se hizo presente. El pasado miércoles, durante el partido inaugural entre New England Patriots y los campeones Seattle Seahawks en el Lumen Field, un grupo de fanáticos se fue a las manos.

A pesar de que el violento hecho se dio hace días, el video comenzó a correr como la espuma en redes sociales en las últimas horas. Las imágenes muestran una intensa pelea entre un aficionado de los Patriots y varios seguidores de los Seahawks.

New footage shows the entire altercation that lead to a New England Patriots fan being escorted from Lumen Field in handcuffs during the Seahawks Week 1 Matchup yesterday? what are your thoughts on this??? #DUBSEA pic.twitter.com/ikVnYkAV6J — dubseasports (@dubseasports) September 10, 2026

De acuerdo con reportes, el hecho se generó por la presunta disputa de asientos en la sección 314 y se intensificó cuando el aficionado de los Patriots empujó a una persona mayor y golpeó a un miembro del personal del estadio.

Esa chispa de rabia terminó desencadenando una pelea a puñetazos contra el aficionado visitante, quien estaba en clara desventaja numérica, rodeado y jaloneado por hombres y mujeres que lo tomaban de los brazos y del cuello.

Sin embargo, lejos de estar intimidado y en medio del caos, respondió cada golpe y encaró a todos sus agresores sin dar un paso atrás.

No obstante, cuando se terminó la pelea, vino la intervención de las autoridades. El fan de los Patriots terminó esposado y desalojado del estadio por policías, según consta en otro video.

New Footage Shows a New England Patriots Fan Leaving Lumen Field in Cuffs Following a Fight During the Seahawks Opening Game??? #DUBSEA pic.twitter.com/lxiCBcMmTe — dubsea (@dubseatv) September 10, 2026

En redes sociales como X, varios fans ofrecieron su versión de los hechos como testigos oculares y aclararon que los rumores de una agresión racial no se correspondían con la realidad. Confirmaron que se trató de una pelea por asientos.

“Yo estaba allí mismo; no fue un asunto racial. El aficionado de los Patriots y su insoportable novia estaban ocupando los asientos de otra persona”, escribió en X un aficionado de Seattle.

“Cuando el dueño legítimo de esos asientos le pidió que se levantara, el aficionado de los Patriots siguió diciendo tonterías y tocándole la barbilla al hombre. Además, el aficionado de los Patriots empujó a una persona mayor”, agregó, lo cual se puede observar en uno de los videos.

Otro aficionado en X describió la misma situación que desencadenó la pelea. “Los acomodadores del estadio le pidieron que se moviera y él se negó. Cuando llegó la seguridad, chocó contra (o derribó a) un miembro del personal del estadio”.

Entonces, un aficionado de los Seahawks intentó empujarlo para sacarlo de la sección y todo estalló en una pelea multitudinaria. La policía terminó sacándolo esposado”, explicó.

Ya en lo deportivo, Seattle Seahawks volvió a ser kriptonita de New England Patriots. Los locales se llevaron nuevamente la victoria 13-10 en el primer duelo de la temporada en la NFL. El último de la 2025, el Super Bowl, también lo conquistaron.



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