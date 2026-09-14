Carlo Ancelotti confirmó que Neymar no quiere volver a la selección de Brasil

El entrenador italiano, Carlos Ancelotti habló del futuro de la Selección de Brasil y descartó la vuelta de Neymar, poniéndole punto final a la carrera del delantero en la Verdeamarela.

Tras la dolorosa eliminación en el Mundial 2026 a manos de Noruega, Ney se retiró de la Selección, pero había surgido un rumor de una posible vuelta.

En diálogo con CNN Sports, Ancelotti fue contundente respeto al astro brasileño: “Ney merecía estar en el Mundial por su calidad, pero ya ha confirmado que no quiere regresar a la selección. Era un talento extraordinario y único por sus cualidades, pero es momento de centrarse en los jóvenes brasileños”..

?? Carlo Ancelotti se refirió a la despedida de Neymar de la Selección de Brasil y destacó cuál es el proyecto de la Verdeamarela de cara al futuro:



?? "Ney merecía estar en el Mundial por su calidad, pero ya ha confirmado que no quiere regresar a la selección. Es irremplazable;? pic.twitter.com/n27J4YwDsk — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2026

Apuesta de futuro en Brasil

Sobre el futuro de la Selección, fue claro: “Estamos trabajando con los entrenadores de las selecciones Sub-20 y Sub-17 para gestionar y distribuir de la mejor manera todas las competiciones. Los Juegos Olímpicos son muy importantes, al igual que la Copa América”.

“En el fútbol moderno, lo que importa es el trabajo en equipo, no el talento individual. Por supuesto, si tienes un gran talento individual, tienes más posibilidades de ganar, pero el fútbol moderno no tolera la falta de trabajo en equipo”, concluyó sobre la actualidad que atraviesa el fútbol.

Para culminar, reflexionó sobre la Copa del Mundo 2026: “Creo que el Mundial fue una decepción, lo lamentamos, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos tiempo para preparar a una nueva generación de jugadores”.

Próximos retos internacionales

La eliminación mundialista a manos de Noruega sigue escociendo en el seno de la expedición brasileña, tal como admitió el propio técnico tras hacer balance. Pese a ello, el entrenador instó a la afición y a los medios a superar el luto deportivo y fijar la vista en el futuro.

La escuadra sudamericana dispone del tiempo suficiente para moldear un bloque competitivo capaz de volver a lo más alto.

Los primeros ensayos de este nuevo proyecto tendrán lugar en la fecha FIFA de partidos amistosos frente a la selección de Australia y el posterior duelo ante el combinado de la India.

Dichos encuentros servirán para dar rodaje a los nuevos rostros y poner a prueba el sistema colectivo sin la presencia de Neymar. Ancelotti asume el reto con la convicción de que solo un grupo cohesionado devolverá a Brasil el trono internacional.

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