Futbolista se rompió siete costillas y sufrió neumotórax tras choque en pleno partido en Argentina [Video]

El defensor del club Vélez Sarsfield de Argentina, Emanuel Mammana tuvo que ser operado de urgencia en Rosario tras sufrir fracturas en siete costillas y un neumotórax durante el empate 1-1 ante Newell’s.

El golpe ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, en una jugada iniciada con un tiro libre para el equipo rosarino. Facundo Guch envió un centro al área y el arquero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal, pero impactó de manera involuntaria contra su compañero. Mammana quedó tendido sobre el césped con evidentes signos de dolor. El árbitro Nicolás Ramírez detuvo el juego tras la advertencia del cuerpo médico y el futbolista fue atendido en el campo antes de ser retirado en camilla y trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer.

"Terrible"



Porque Emmanuel Mammana sufrió la rotura de 7 costillas y una de ellas le perforó el pulmón en este choque: debió ser operado de urgencia y está internado. pic.twitter.com/ndGyPl4j5Z — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 12, 2026

La lesión comprometió uno de sus pulmones y obligó a su internación en cuidados intensivos, aunque el club informó que se encuentra estable.

Según informó TyC Sports, Mammana continuará su recuperación en Buenos Aires luego de la intervención en Rosario y se espera que en las próximas horas sea trasladado en ambulancia. Seguirá internado y el primer plazo para poder retornar a la actividad es de entre dos y tres meses, aseguraron

??? PARTE MÉDICO



Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.



Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.



Emmanuel está estable, en? pic.twitter.com/3Jq7XfXilY — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2026

Estuvo en terapía intensiva

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, describió el cuadro durante la madrugada del sábado y ya había anticipado las posibilidades de que el jugador regresara a Buenos Aires. “Fue operado en Rosario. Se le aplicó un neumotórax de urgencia, porque tenía cuatro costillas fisuradas y una con un pequeño desplazamiento, que tocó el pulmón y que le generó una especie de ‘bolsa de aire’”, explicó en diálogo con DSports Radio.

El dirigente indicó que Mammana fue llevado a terapia intensiva como medida preventiva y que su permanencia en Rosario dependerá de la evolución clínica. “Estuve con él antes de la intervención, lo llevaron a terapia intensiva por precaución. Se quedó con el médico de Vélez. Si está la posibilidad, evaluarán trasladarlo a Buenos Aires durante este sábado para continuar con la recuperación”, había adelantado Berlanga.

Varios de sus compañeros le dedicaron mensajes de apoyo en redes sociales. “Muchas fuerzas, Ema. A meterle pronto a la recuperación, te queremos ver en las canchas”, escribió Tomás Marchiori tras lo sucedido. “Fuerza, Ema. Estamos con vos”, posteó Rodrigo Aliendro. Ricardo Álvarez, dirigente del Fortín, comentó: “Sabes superar adversidades. Esta es una más, te esperamos con nosotros”.

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