Jonrón de Aaron Judge asegura lugar de los Yankees en la postemporada de MLB

Aaron Judge conectó su primer jonrón desde el 24 de mayo, y los New York Yankees aseguraron su récord de 61 participaciones en la postemporada y la novena en 10 años.

Judge, quien regresó la semana pasada tras perderse más de tres meses por una fractura de costilla, conectó un jonrón de tres carreras ante AJ Minter al comienzo de la octava entrada, en la que los Yankees anotaron seis carreras, para darle una ventaja de 7-2.

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Antes del jonrón, el capitán de los Yankees tenía un registro de 3 de 20 con 11 ponches desde su regreso.

Nueva York comenzó la noche a cuatro juegos del líder de la División Este de la Liga Americana, Tampa Bay, que aseguró su pase a la postemporada el viernes.

Los Yankees buscan su primer título de la Serie Mundial desde 2009.

The @Yankees have #CLINCHED a Postseason spot for the 9th time in the last 10 seasons!



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Aaron Boone satisfecho con el trabajo

“Uno trabaja muy duro para tener la oportunidad de ir a la postemporada”, dijo el mánager Aaron Boone.

Es la tercera temporada consecutiva y la octava vez en los nueve años de Aaron Boone como manager que los Yankees avanzan a la postemporada.

Dieciocho jugadores de los Yankees han sido incluidos en la lista de lesionados, entre ellos el segunda base Jazz Chisholm Jr. la semana pasada por un esguince en el pulgar derecho. Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se perdió 84 partidos debido a una fractura por estrés en la costilla derecha.

Los Yankees de Nueva York llegaron al lunes con un récord de 40-24 en juegos con Judge, un promedio de 5.17 carreras por juego y un promedio de bateo de .243 con 86 jonrones. Sin él, su récord era de 46-39, con un promedio de 3.93 carreras por juego y un promedio de bateo de .228 con 107 jonrones.

“La verdad es que estoy satisfecho”, dijo Boone. “Desde el principio, me pareció mejor de lo que esperaba. Creo que solo falló algunos lanzamientos, pero en general, le está dando a los lanzamientos correctos, dejando pasar los que debe, sin hacer muchos swings a lanzamientos fuera de la zona de strike. Creo que solo es cuestión de ese último nivel de ajuste, que sabemos que logrará”.

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