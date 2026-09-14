Khalil demanda a la Universidad de Columbia por “acoso y represalias” contra estudiantes propalestinos

El activista palestino Mahmoud Khalil demandó este lunes a la Universidad de Columbia, a la que acusa de no haber actuado frente al acoso que presuntamente sufrió junto con otros integrantes de un grupo estudiantil propalestino y de haber tomado represalias cuando denunciaron esos hechos.

La demanda por violación de derechos civiles fue presentada ante un tribunal federal de Nueva York. En ella, Khalil sostiene que la “indiferencia deliberada” de la universidad permitió la divulgación de información personal de varios integrantes del grupo y contribuyó a su posterior detención por agentes de inmigración, informó la agencia de noticias Associated Press.

La demanda también acusa a Columbia de no haber corregido información que Khalil considera falsa mientras permanecía detenido, lo que habría permitido que continuaran las acusaciones contra él y el acoso hacia otros estudiantes palestinos y estudiantes percibidos como de origen árabe o musulmán.

Khalil acusó a la universidad, durante una rueda de prensa en la que anunció la demanda, de ejercer una “discriminación destinada a intimidar a los estudiantes palestinos”. “Presentamos esta demanda porque ningún estudiante, independientemente de su origen, debería pasar por el infierno que Columbia nos hizo pasar durante todos estos años”, dijo.

En un correo electrónico, afirmó que crear un entorno en el que todos los integrantes de su comunidad se sientan bienvenidos, apoyados y seguros es fundamental para la institución, y aseguró que está comprometida con proteger a sus estudiantes frente a la discriminación y el acoso.

Khalil, antiguo estudiante de posgrado de Columbia, ganó notoriedad como portavoz de los estudiantes que protestaban contra las acciones de Israel en Gaza. En marzo de 2025 fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su apartamento dentro del campus.

El activista permaneció 104 días detenido en una cárcel migratoria de Luisiana y se perdió el nacimiento de su primer hijo. Posteriormente, un juez federal de Nueva Jersey ordenó su liberación. Su proceso de deportación continúa abierto.

La nueva demanda sostiene que, en lugar de investigar las denuncias de acoso, Columbia calificó actividades de un grupo propalestino como riesgos para la seguridad y modificó sus normas disciplinarias de una manera que, según Khalil, afectó las críticas al gobierno israelí.

Khalil también acusó a la universidad de vigilar a estudiantes propalestinos y de contratar investigadores privados para seguir sus actividades.

La demanda solicita que un juez ordene restablecer su acceso al campus y levantar la suspensión del grupo estudiantil. También reclama una indemnización que deberá determinarse durante el juicio.

Además de Khalil, figuran como demandantes el grupo propalestino y su presidente, Mohammad Zubairi.

Khalil ya había demandado a Columbia el año pasado en un intento por impedir que la universidad entregara sus expedientes estudiantiles a un comité del Congreso.

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