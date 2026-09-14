McConnell regresa al Senado tras tres meses de ausencia por problemas de salud

El senador republicano Mitch McConnell, de 84 años, regresó este lunes al Senado después de permanecer tres meses alejado de la actividad legislativa por las complicaciones derivadas de una caída que sufrió en junio.

McConnell llegó al Capitolio en silla de ruedas y se dirigió brevemente a los periodistas antes de ingresar al pleno. Aunque reconoció que todavía no se encuentra completamente recuperado, aseguró que está dispuesto a retomar su trabajo.

“Mi recuperación ha sido un proceso largo y a menudo frustrante”, afirmó en un comunicado. El senador explicó que los efectos persistentes de la poliomielitis que sufrió durante su infancia han dificultado su recuperación.

McConnell también señaló que continúa con fisioterapia bajo supervisión médica y que intentará estar presente cuando los republicanos necesiten su voto en decisiones importantes.

“Todavía no estoy al 100%, pero le he asegurado al líder Thune que, mientras continúo con la fisioterapia siguiendo las recomendaciones de mis médicos, haré todo lo posible por estar presente en votaciones difíciles cuando nuestra Conferencia me necesite”, dijo.

Su regreso tuvo además un componente legislativo inmediato. McConnell emitió su primer voto desde su hospitalización al respaldar la nominación de Matthew Byrne como juez federal para el Distrito Sur de Ohio.

McConnell quiere volver al trabajo legislativo

Pese a su estado de recuperación, McConnell dejó claro que pretende reincorporarse a la actividad del Senado.

“Es hora de volver al trabajo para terminar la labor de este Congreso. Estoy aquí para trabajar en la ley agrícola”, dijo a los periodistas mientras permanecía sentado en su silla de ruedas.

El proyecto de ley agrícola figura entre los asuntos pendientes que los republicanos buscan impulsar en el Senado. Su regreso también se produce mientras la mayoría republicana intenta avanzar otras iniciativas legislativas.

McConnell bromeó además con los periodistas sobre su prolongada ausencia: “Después de dos años, dos décadas, de esquivar sus preguntas, no estaba seguro de cuántos de ustedes estarían aquí hoy. Así que me alegra verlos”.

El senador, que dejó en 2025 el liderazgo republicano del Senado después de casi dos décadas al frente de la bancada, no buscará la reelección. Su mandato concluirá en enero de 2027, y ha dicho que pretende completar el periodo.

Una ausencia que generó dudas sobre su salud

McConnell fue hospitalizado el 14 de junio después de sufrir una caída en su domicilio que lo dejó brevemente inconsciente. Durante su estancia recibió además tratamiento por una neumonía leve y posteriormente pasó varias semanas en rehabilitación.

Su prolongada ausencia y la falta inicial de información detallada sobre su estado provocaron especulaciones sobre su capacidad para continuar desempeñando sus funciones como senador.

El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, llegó a pedir públicamente mayor información sobre la situación de McConnell.

El senador ha enfrentado otros problemas de salud en los últimos años. En 2023 sufrió una conmoción cerebral después de otra caída y posteriormente protagonizó dos episodios en conferencias de prensa en los que permaneció momentáneamente inmóvil y sin responder.

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