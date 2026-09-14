Mujer de Nueva York gana premio millonario con un raspadito comprado en una lavandería

Una mujer del condado de Rockland convirtió un boleto de raspadito comprado en una lavandería de Spring Valley en un premio millonario de la Lotería de Nueva York.

Henya Fried, residente de Monsey, reclamó el premio mayor del juego Set For Life, una de las opciones de raspaditos que prometen ingresos durante décadas.

La ganadora eligió cobrar el premio mediante pagos anuales, en lugar de recibir todo el dinero en un solo pago. De acuerdo con la Lotería de Nueva York, Fried ya recibió el primero de 20 pagos anuales garantizados, cada uno por $169,263 después de impuestos.

El premio anunciado por el juego es de $5,000 semanales de por vida antes de impuestos. Sin embargo, Set For Life establece un pago mínimo garantizado de $5 millones antes de impuestos, una diferencia importante frente a la forma en que se presenta inicialmente el premio.

La estructura del cobro ofrece a los ganadores distintas alternativas. Quienes obtienen el premio mayor pueden escoger entre pagos semanales, pagos anuales o un pago único, sujeto a las condiciones y retenciones correspondientes.

En el caso de Fried, la decisión fue recibir el dinero como una renta vitalicia. Con los 20 pagos anuales garantizados, el monto que terminará recibiendo después de impuestos superará los $3.38 millones.

La modalidad elegida también permite entender por qué el monto promocionado y el dinero que finalmente recibe un ganador pueden ser cifras distintas. El premio se anuncia antes de impuestos, mientras que los pagos entregados al ganador están sujetos a las retenciones fiscales correspondientes. Por eso, Fried recibió $169,263 después de impuestos en su primer pago anual.

La elección entre una suma global y pagos mensuales puede depender de las necesidades financieras de cada ganador. En este caso, Fried prefirió conservar el esquema de pagos garantizados, que le permitirá recibir ingresos de manera periódica en lugar de disponer de todo el dinero de una sola vez.

Un boleto comprado en Spring Valley

La historia comenzó en AiM’s (Family), una lavandería situada en el 37 South Main St. de Spring Valley. Allí fue vendido el boleto que terminó convirtiéndose en el ganador del premio mayor de Set For Life.

Para el establecimiento, la venta de un boleto ganador también representa un momento destacado, pues conecta a un negocio local con uno de los premios más importantes disponibles actualmente dentro del catálogo de juegos de la lotería estatal.

La Lotería de Nueva York confirmó el premio al dar a conocer la identidad de Fried y los detalles de su elección de pago. La ganadora, vecina de Monsey, se suma así a la lista de personas que han conseguido transformar un raspadito en una fuente de ingresos a largo plazo.

Todavía quedan premios mayores

El golpe de suerte de Fried no significa que el juego haya agotado sus principales premios. Según la información difundida por la Lotería de Nueva York, durante la primera semana de septiembre todavía quedaban 2 premios mayores de Set For Life disponibles.

Set For Life forma parte de la oferta de juegos de raspadito de la Lotería de Nueva York y utiliza una fórmula distinta a la de los sorteos tradicionales. En lugar de concentrar el atractivo únicamente en una cifra que puede cobrarse de inmediato, el juego plantea la posibilidad de recibir pagos durante un periodo prolongado.

Para Fried, esa promesa ya comenzó a hacerse realidad. El primer pago anual de $169,263 después de impuestos marca el inicio de una serie de entregas garantizadas que, de mantenerse el calendario establecido, se extenderán durante los próximos años.

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