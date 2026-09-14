Murió Bob Mackie, legendario diseñador que vistió a estrellas como Cher, Dolly Parton y muchas otras

El legendario diseñador Bob Mackie falleció a los 87 años, según informó su representante en un comunicado.

“Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento del Sr. Bob Mackie. Vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y vestuario, que era lo único que siempre quiso hacer. Su genialidad y sus extraordinarios diseños perdurarán para siempre, aportando belleza a este mundo”, escribió su equipo en Instagram.

Bob Mackie fue uno de los diseñadores más prestigiosos de Hollywood y de la industria del entretenimiento. Mackie trabajó con estrellas como Cher, Carol Burnett, Tina Turner, Barbra Streisand, Diana Ross, Liza Minnelli, Ann-Margret y Bette Midler. En años más recientes, colaboró ​​con artistas como Sabrina Carpenter, Miley Cyrus y muchas más.

El diseñador falleció a las 10:40 de la mañana en Palm Springs, California.

Mackie nació en 1939 en los suburbios de Los Ángeles y debutó en la industria de la moda como diseñador para el programa “The Carol Burnett Show”, que se emitió de 1967 a 1978. “Diseñaba 50 trajes a la semana para nuestro programa”, dijo Burnett en una entrevista con People en 2010.

Luego se convirtió en el diseñador de vestuario de “The Sonny & Cher Comedy Hour”, que se estrenó en 1971 y estaba protagonizado por Cher.

El diseñador resaltó en su momento el impacto que tuvieron sus diseños en la moda del momento y cómo inició tendencias al vestir a Cher.

“Nadie podía diseñar un vestido halter hasta que Cher empezó a usarlos en Sonny & Cher [en los 70], y de repente estaban en todas las colecciones. Y entonces las chicas empezaron a mostrar mucha más piel de la que debían, porque Cher mostraba mucha más piel de la que debía. Pero le quedaban de maravilla”, dijo Mackie a People.

Mackie dijo en una entrevista para Vogue que su verdadera pasión era el diseño de vestuario. “Nunca me interesó demasiado la moda, sino más bien el diseño de vestuario. Durante toda la secundaria, me dedicaba a montar obras de teatro y ese tipo de cosas”, dijo.

Por su trabajo en teatro y cine, Mackie ganó nueve premios Emmy, fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión y recibió tres nominaciones a los Premios Óscar. También ganó un premio Tony por el musical “The Cher Show” y un premio a la trayectoria del Consejo de Diseñadores de Moda de América.

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