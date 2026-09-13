Candidato republicano a gobernador sobrevive a aterrizaje de emergencia en un lago de Wisconsin

Un avión en el que viajaba el congresista republicano Tom Tiffany, candidato a gobernador de Wisconsin, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el lago Wausau la noche del sábado, después de perder potencia cuando se aproximaba al aeropuerto Wausau Downtown. El legislador y el piloto sobrevivieron con heridas leves.

Tiffany informó en un comunicado publicado en X que ambos lograron salir de la aeronave por sus propios medios y nadaron hasta ponerse a salvo. La avioneta, un Beechcraft K35, comenzó a sumergirse después de caer al agua.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al piloto, al Departamento de Bomberos de Wausau y a todos los socorristas que acudieron en nuestra ayuda tan rápidamente”, dijo Tiffany. “Nos sacaron del agua sanos y salvos y nos trasladaron al Hospital Aspirus Wausau, donde recibimos una excelente atención. Afortunadamente, tanto el piloto como yo solo sufrimos heridas leves”, agregó.

While returning home from the La Crosse County Lincoln Day Dinner tonight, the plane I was traveling in lost power as we approached the Wausau Downtown Airport. The pilot made an emergency water landing in Lake Wausau.



After landing, we called 911. As the plane began to? — Tom Tiffany (@TomTiffanyWI) September 13, 2026

Las autoridades de emergencia recibieron reportes sobre un avión accidentado con dos personas en el agua. Las comunicaciones de radio de los servicios de emergencia, obtenidas por NBC News, indican que los dos sobrevivientes estaban alertas y conscientes cuando fueron rescatados.

La Administración Federal de Aviación confirmó que investigará el accidente. La aeronave llevaba únicamente a Tiffany y al piloto a bordo.

Thank you to everyone across Wisconsin and around the country who has reached out with prayers and kind words. It has meant so much to me and my family.



I was released from the hospital last night after receiving stitches above my right eye, and the pilot was also released. We? — Tom Tiffany (@TomTiffanyWI) September 13, 2026

Tiffany representa al séptimo distrito congresional de Wisconsin y es uno de los candidatos republicanos a la gobernación del estado en las elecciones del 3 de noviembre. Cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

Su rival demócrata, David Crowley, reaccionó al accidente y expresó alivio por la supervivencia del congresista y del piloto. “Agradezco a Dios que el congresista Tiffany y nadie más resultara herido en este horrible incidente, que podría haber sido una tragedia de no ser por el heroísmo del piloto”, escribió Crowley en X.

“Les deseo a ellos y al congresista una pronta recuperación y que encuentren consuelo junto a sus seres queridos”, añadió.

I’m grateful to God that Congressman Tiffany and no one else was hurt in this horrifying incident, which could have been a tragedy if not for the heroism of the pilot.



I wish them and the Congressman a quick recovery and that they can find solace with their loved ones. https://t.co/WUcbFU8FY0 — David Crowley (@DavidCCrowley) September 13, 2026

Tiffany también reflexionó sobre lo ocurrido tras ser dado de alta: “Una experiencia como esta te recuerda lo preciosa que es la vida”.

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