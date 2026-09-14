TikTok es el peor enemigo de las mujeres: por estas 2 razones

De entretenerte a ser capaz de cambiar la manera en la que observas tu propio cuerpo. De eso es capaz TikTok si no disfrutas de esa red social de una manera consciente. Esto se debe a los diferentes videos que se centran en la apariencia y que pueden influir en el estado de ánimo y la percepción que las mujeres tienen de sí mismas.

Así lo demostró un estudio de la Western University, en Ontario, Canadá, que compartió este 2026 la revista PLOS One. La investigación involucró a más de 300 mujeres, quienes observaron 20 videos de TikTok sobre: idealización de la delgadez, promoción de la pérdida de grasa, positividad corporal, contenido positivo general y videos neutros.

En este sentido, tras consumir ese tipo de contenido, las participantes expresaron cómo se sentían y cuánto habían centrado su atención en su apariencia.

Lee también: Regreso a clases: 3 apps gratuitas para que tus hijos cumplan con sus tareas

TikTok es el peor enemigo de las mujeres: cambia el ánimo y la perspectiva

El concepto clave es la autoobjetivación, que ocurre cuando una persona comienza a valorar su propio cuerpo principalmente desde la apariencia, como si lo observara desde afuera y lo comparara constantemente con determinados estándares.

La investigación encontró que los videos centrados en la apariencia aumentaron la autoobjetivación momentánea en comparación con contenidos que no tenían ese enfoque, especialmente los videos de idealización de la delgadez.

Asimismo, tanto este contenido como el relacionado con la pérdida de grasa estuvieron asociados con un aumento del estado de ánimo negativo y una reducción del positivo frente a los vídeos neutros.

Por su parte, Samantha Jones, autora principal del estudio e investigadora de Western University, explicó que las mujeres con una mayor tendencia previa a autoobjetivarse fueron particularmente vulnerables al efecto negativo de los videos que idealizaban la delgadez.

¿El orden de los videos importa?

Para la investigación, los videos no fueron mostrados en un orden fijo, sino aleatorio. Así, después de un contenido relacionado con cuerpos delgados podía aparecer uno de positividad corporal, un video divertido o una publicación completamente neutra.

El objetivo de los investigadores fue estudiar la reacción ante cada categoría y no solamente el efecto acumulado de una sesión de desplazamiento.

La investigación señala precisamente que la exposición a distintos tipos de contenido puede producir cambios en los pensamientos y las emociones de un video al siguiente. El problema no es únicamente cuánto tiempo se pasa en la aplicación, sino qué contenido aparece durante ese tiempo y cómo interactúa con la forma en que cada persona se percibe a sí misma.

Te puede interesar:

· La edad exacta en la que oficialmente eres un “viejo” según estudio

· El remake de Zelda Ocarina of Time vs GTA 6: ¿cuál merece tu prioridad?

· 6 mensajes de WhatsApp que lo confirman: tu ex quiere volver