Regreso a clases: 3 apps gratuitas para que tus hijos cumplan con sus tareas

El regreso a clases no solo implica comprar uniformes, útiles escolares y llevar a los niños a la escuela. Para muchas familias, hay otro punto fundamental: armar una rutina en casa que permita a los niños cumplir con sus tareas escolares, sin que cada actividad se convierta en una discusión.

Existen aplicaciones gratuitas que permiten organizar responsabilidades mediante listas, calendarios, puntos y recompensas. Cabe aclarar que estas NO hacen las tareas de tus hijos, pero sí diseñan el tiempo y espacio para realizarlas.

Las opciones más efectivas son: OurHome, Nipto y Neat Kid. Las tres aplicaciones incorporan elementos de juego para hacer que los pequeños tengan una participación más activa en sus responsabilidades.

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3 apps gratuitas para que tus hijos cumplan con sus tareas

1. OurHome

OurHome está diseñada para organizar las responsabilidades de una familia y permite asignar actividades a cada integrante. La aplicación puede utilizarse tanto para las labores de la casa como para establecer tareas relacionadas con el estudio.

Su sistema permite crear actividades, establecer fechas límite, programar tareas que se repiten y utilizar un calendario para visualizar las responsabilidades pendientes. También ofrece recordatorios y mecanismos para que los padres puedan supervisar determinadas actividades.

Uno de sus elementos más útiles para los niños es la posibilidad de convertir el cumplimiento de tareas en un sistema de recompensas. Los padres pueden relacionar las actividades completadas con incentivos previamente acordados.

Esto puede adaptarse fácilmente al regreso a clases. Por ejemplo, una familia puede crear una rutina que incluya “hacer la tarea de matemáticas”, “leer durante 20 minutos”, “preparar la mochila” y “ordenar el escritorio”. De esta manera, el niño tiene una lista concreta de lo que debe hacer antes de terminar el día.

La aplicación se ofrece como descarga gratuita, aunque actualmente también incorpora determinadas funciones premium, entre ellas etiquetas para las tareas y algunas opciones relacionadas con las recompensas.

2. Nipto

Nipto utiliza una dinámica diferente. La aplicación transforma las tareas domésticas en una especie de competencia amistosa en la que cada actividad completada otorga puntos.

Los integrantes de la familia pueden crear y personalizar las tareas, asignarles una determinada cantidad de puntos y consultar un marcador semanal para saber quién ha acumulado más. Al terminar la semana, el ganador puede recibir una recompensa previamente establecida.

Para los padres, una de sus ventajas es que permite administrar cuentas de los niños y establecer objetivos de puntos. Así, las responsabilidades pueden convertirse en pequeños desafíos que ayuden a los menores a mantener una rutina.

Por ejemplo, se pueden asignar puntos por terminar una tarea escolar, preparar los materiales del día siguiente o cumplir con determinada actividad doméstica.

Nipto puede utilizarse de manera gratuita para buena parte de sus funciones, pero cuenta con una modalidad Premium. Entre las funciones que reserva para esa versión están la programación personalizada de tareas y notificaciones, el control parental para validar determinadas actividades, estadísticas avanzadas y opciones adicionales de recompensas.

3. Neat Kid

Neat Kid está especialmente orientada a los niños y permite crear listas de actividades con diferentes niveles de dificultad. Los padres pueden asignar una cantidad determinada de puntos a cada tarea y establecer recompensas que los menores podrán obtener al reunir suficientes estrellas.

Una característica que diferencia a esta aplicación es que puede utilizarse tanto para labores del hogar como para tareas escolares. La descripción oficial señala que los padres pueden crear listas para actividades como los deberes y establecer repeticiones para ayudar a construir una rutina.

En lugar de depender únicamente de una instrucción verbal, los padres pueden crear una secuencia diaria: terminar los deberes, preparar la mochila, recoger el área de estudio y realizar una determinada tarea doméstica.

Cada actividad puede tener un valor diferente. Una tarea que requiere más tiempo o esfuerzo puede otorgar más puntos, mientras que una responsabilidad cotidiana puede tener una puntuación menor. Al acumular estrellas, el niño puede acceder a las recompensas establecidas por su familia.

La versión gratuita permite crear el perfil inicial de un niño y realizar un seguimiento de sus tareas. Sin embargo, NeatKid Premium amplía las posibilidades con funciones como más niños, tareas ilimitadas, recompensas personalizadas y otras herramientas de seguimiento.

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