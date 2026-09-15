5 hábitos que pueden causar cáncer de colon y los practicas a diario

Aunque la edad, los antecedentes familiares, la alimentación y determinadas enfermedades son factores de riesgo que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de colon, existen hábitos cotidianos que también influyen en su aparición. La mayoría modificables.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) señala entre los factores relacionados con el cáncer colorrectal: el tabaquismo, el exceso de peso, la inactividad física, el alcohol y determinados patrones de alimentación.

Sin embargo, no significa que una persona que tenga alguno de estos hábitos necesariamente desarrollará cáncer, sino que su probabilidad puede ser mayor.

Lee también: Cáncer de colon: el síntoma silencioso que muchos ignoran cuando van al baño

5 hábitos en los que caes a diario y causan cáncer de colon

1. Pasar mucho tiempo sentado

Trabajar frente a una computadora, conducir durante horas o pasar buena parte del día viendo televisión reduce la cantidad de movimiento cotidiano.

La evidencia científica relaciona la actividad física regular con un menor riesgo de cáncer colorrectal, mientras que la inactividad se asocia con un riesgo mayor. El mecanismo probablemente es multifactorial e incluye efectos sobre el peso corporal, la sensibilidad a la insulina, la inflamación y el funcionamiento metabólico.

De hecho, hacer ejercicio algunos días no necesariamente compensa pasar el resto de la jornada completamente inactivo. Levantarse periódicamente, caminar y reducir el tiempo sentado también forman parte de un estilo de vida activo.

2. Tomar bebidas azucaradas

Refrescos, bebidas energéticas, tés endulzados y otras bebidas con azúcar añadido pueden convertirse en una fuente importante de calorías sin producir la misma sensación de saciedad que los alimentos sólidos.

Un estudio prospectivo realizado con más de 95,000 mujeres encontró que quienes consumían dos o más porciones diarias de bebidas azucaradas tenían más del doble de riesgo de cáncer colorrectal de aparición temprana frente a quienes tomaban menos de una porción semanal.

El exceso de azúcar también puede favorecer el aumento de peso, otro factor relacionado con el cáncer colorrectal.

3. Fumar

El tabaco no perjudica únicamente a los pulmones. Sus sustancias químicas pueden producir daños celulares en diferentes tejidos y los fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar pólipos colorrectales y cáncer colorrectal.

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) considera que existe evidencia sólida que relaciona el tabaquismo con una mayor incidencia y mortalidad por cáncer colorrectal. Un análisis de 106 estudios observacionales estimó un riesgo relativo de 1.18 en fumadores actuales frente a personas que nunca habían fumado.

4. Comer carnes procesadas con frecuencia

Este es uno de los hábitos alimentarios que cuenta con evidencia especialmente consistente. Tocino, salchichas, hot dogs y algunas carnes frías pertenecen al grupo de carnes procesadas.

La ACS señala que consumir regularmente carnes rojas y procesadas aumenta el riesgo de cáncer colorrectal. Durante determinados procesos de conservación y cocción pueden generarse compuestos capaces de dañar las células, mientras que el consumo elevado suele formar parte de patrones alimentarios con menos frutas, verduras y granos integrales.

5. Tomar bebidas alcohólicas

El consumo de alcohol también figura entre los factores modificables asociados con el cáncer colorrectal. El riesgo aumenta especialmente con cantidades elevadas.

El alcohol puede favorecer procesos relacionados con la inflamación y alterar el metabolismo del folato, un nutriente necesario para la síntesis y reparación del ADN. El NCI señala que consumir tres o más bebidas alcohólicas al día aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.

Reducir estos hábitos no garantiza que una persona nunca desarrolle cáncer, pero sí puede disminuir algunos factores de riesgo. La ACS también recomienda que las personas con riesgo promedio comiencen las pruebas de detección del cáncer colorrectal a los 45 años.

Te puede interesar:

· Cáncer en Estados Unidos: qué cubre el seguro médico y qué debe pagar el paciente

· Una vacuna contra el cáncer supera una prueba clave y abre la esperanza de una nueva era

· Refrescos y otras bebidas azucaradas: un estudio detecta mayor riesgo de cáncer de estómago con el consumo diario