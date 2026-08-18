Refrescos y otras bebidas azucaradas: un estudio detecta mayor riesgo de cáncer de estómago con el consumo diario

Tomar un refresco, una limonada con azúcar añadida o una bebida deportiva todos los días podría tener una consecuencia para la salud que hasta ahora había sido poco estudiada: un mayor riesgo de desarrollar cáncer de estómago.

Una nueva investigación de Mass General Brigham encontró que las personas que consumían al menos una bebida azucarada por día presentaban un riesgo 2.45 veces mayor de cáncer gástrico que quienes las tomaban menos de una vez al mes. El estudio analizó información de 112,284 adultos de Estados Unidos seguida durante décadas.

Los resultados fueron publicados en la revista Gastro Hep Advances. Los propios investigadores aclaran que se trata de un estudio observacional, por lo que no demuestra que estas bebidas causen directamente el cáncer.

Puedes ver: ¿La falta de sexo puede causar cáncer de próstata? Médicos lo aclaran

Qué bebidas analizaron los investigadores

En el estudio, la categoría de bebidas azucaradas incluyó productos de consumo muy habitual: refrescos o sodas con azúcar, limonadas azucaradas, ponches y bebidas deportivas.

Los científicos también analizaron por separado las bebidas carbonatadas bajas en calorías y endulzadas artificialmente. En este grupo no encontraron una asociación estadísticamente significativa con un aumento del cáncer de estómago después de ajustar otros factores.

Esto no significa que las bebidas dietéticas prevengan el cáncer ni que carezcan de otros posibles efectos sobre la salud. El resultado se limita a la relación analizada en esta investigación.

Puedes ver: Casi el 90% de los adultos en EE.UU. cumple criterios de este síndrome: qué es el CKM

Una bebida azucarada al día marcó una diferencia importante

Los datos proceden del Nurses’ Health Study y del Health Professionals Follow-Up Study, dos grandes investigaciones estadounidenses que recopilan información sobre dieta, estilo de vida y salud durante largos períodos.

Durante el seguimiento se diagnosticaron 278 casos de cáncer gástrico entre los participantes. Después de considerar otros factores que podían influir en el resultado, quienes consumían al menos una bebida azucarada por día registraron 2.45 veces el riesgo de quienes consumían menos de una al mes.

La asociación apareció tanto en hombres como en mujeres. Entre las participantes del Nurses’ Health Study que tomaban más de una bebida azucarada diariamente, el riesgo observado fue 3.04 veces mayor que entre aquellas que prácticamente no las consumían.

Puedes ver: ¿Azúcar y harinas refinadas? Cómo influyen en tu riesgo de cáncer y diabetes

Por qué los investigadores miraron también a la fructosa

El estudio encontró además una relación entre una mayor ingesta total de fructosa y una mayor incidencia de cáncer gástrico.

La fructosa es uno de los azúcares utilizados habitualmente para endulzar este tipo de bebidas. Sin embargo, los autores todavía no pueden establecer cuál sería el mecanismo biológico responsable de la asociación observada.

Andrew T. Chan, gastroenterólogo y epidemiólogo de Mass General Brigham Cancer Institute y autor principal del trabajo, señaló que se trata del primer estudio que identifica esta asociación entre bebidas azucaradas y cáncer gástrico en una población estadounidense.

El estudio también analizó la bacteria H. pylori

Uno de los principales factores conocidos de riesgo para el cáncer de estómago es la infección por Helicobacter pylori, una bacteria que puede provocar inflamación crónica del revestimiento gástrico.

Los investigadores pudieron conocer el estado de infección por H. pylori de 940 participantes. Algo más de un tercio mostró evidencias de infección, pero no encontraron una relación entre consumir bebidas azucaradas y tener H. pylori.

Este dato resulta relevante porque permite separar, al menos parcialmente, dos posibles factores de riesgo.

El resultado no demuestra que los refrescos causen cáncer

Los investigadores advierten varias limitaciones importantes. Al tratarse de un estudio observacional, puede existir algún otro factor asociado al consumo frecuente de bebidas azucaradas que explique parte del aumento de riesgo. Además, había información limitada sobre antecedentes familiares de cáncer gástrico y sobre infección por H. pylori.

La población estudiada también estaba formada principalmente por personas blancas, por lo que se necesitan nuevas investigaciones para conocer si la asociación se reproduce de igual manera en otros grupos raciales y étnicos.

Por eso, el hallazgo debe interpretarse como una asociación y no como una prueba de causalidad.

Millones de estadounidenses consumen estas bebidas diariamente

La dimensión del resultado adquiere mayor importancia por lo extendido del hábito. Mass General Brigham señala que alrededor del 65% de los adultos estadounidenses reporta consumir una o más bebidas azucaradas cada día.

Hasta ahora, investigaciones previas ya habían relacionado un consumo elevado de este tipo de bebidas con otros problemas metabólicos y con un mayor riesgo de ciertos cánceres, incluidos los de hígado y colon. La evidencia específica sobre cáncer de estómago, en cambio, era mucho más limitada.

Los autores consideran que hacen falta estudios adicionales para confirmar el hallazgo y, especialmente, determinar por qué el consumo frecuente de bebidas azucaradas podría estar relacionado con el desarrollo del cáncer gástrico.

Sigue leyendo:

Cómo el magnesio y 5 alimentos clave ayudan a prevenir el cáncer colorrectal

Nueva York quiere prohibir estos ingredientes en tampones y productos íntimos: cuáles son