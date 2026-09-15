7 países donde puedes vivir cómodamente gastando solo $1,200 al mes

Mientras en muchas ciudades de Estados Unidos $1,200 apenas alcanzan para cubrir la renta, en otros países ese presupuesto puede permitir pagar vivienda, alimentación, transporte y otros gastos cotidianos. Travelbinger recopiló siete destinos donde una persona puede acercarse a ese nivel de gasto mensual, aunque el costo final depende de la ciudad, el vecindario y el estilo de vida.

1. Vietnam

Vietnam puede ser entre 60% y 70% más barato que Estados Unidos.

En ciudades como Da Nang, Hanoi y Ho Chi Minh, un presupuesto básico se sitúa entre $600 y $900 al mes, mientras que entre $1,000 y $1,500 pueden cubrir un departamento moderno, comidas frecuentes fuera de casa y seguro médico privado.

Como referencia, en Ho Chi Minh se calculan aproximadamente $700 para renta, $250 para comida, $50 para transporte, $80 para servicios e internet y $150 para entretenimiento: unos $1,230 mensuales.

Hanoi puede resultar más económico.

2. Camboya

Camboya permite estirar todavía más el presupuesto. Según Travelbinger, incluso una pareja puede vivir cómodamente en Phnom Penh con aproximadamente $1,200 al mes, mientras ciudades como Siem Reap, Kampot y Battambang presentan costos menores.

La renta de un departamento de una habitación suele ubicarse entre $200 y $350.

Otro detalle práctico es que el dólar estadounidense se utiliza junto con la moneda local en numerosas transacciones.

La publicación también señala que la visa de retiro de Camboya no establece un requisito de ingresos.

3. Georgia

En Tbilisi, llevar una vida sencilla con un departamento básico fuera del centro y cocinar en casa puede requerir entre $800 y $1,000 mensuales.

Un estilo más cómodo, con un buen departamento de una habitación y salidas frecuentes a comer, eleva el cálculo a entre $1,200 y $1,500.

La comida ayuda a controlar los gastos: un khachapuri puede costar entre $1.50 y $3, el khash entre $3 y $4 y una cena completa en un restaurante local entre $5 y $8.

Los establecimientos dirigidos principalmente a extranjeros pueden cobrar entre $8 y $15 por comida.

4. Colombia

Medellín y Bogotá ofrecen alternativas para diferentes presupuestos. Una persona puede gastar entre $800 y $1,100 llevando un estilo de vida más austero, mientras que un nivel más cómodo puede alcanzar entre $1,300 y $1,800.

Por ello, mantenerse cerca de $1,200 requiere controlar los gastos y elegir cuidadosamente dónde vivir.

En Medellín, por ejemplo, un departamento amueblado de una habitación en Laureles cuesta entre $500 y $800, mientras que en Envigado baja a entre $450 y $700.

Evitar zonas más caras y turísticas como El Poblado permite destinar el resto a supermercado, transporte público y atención médica.

5. Tailandia

Fuera de Bangkok se encuentran algunas de las opciones más económicas del país.

Travelbinger señala que las ciudades secundarias permiten llevar una vida cómoda con entre $1,200 y $2,000 mensuales y destaca especialmente Chiang Mai, que cuenta con una amplia comunidad de trabajadores remotos.

En el centro de Chiang Mai, un departamento de una habitación puede costar entre $350 y $600.

Una comida callejera ronda entre $2 y $4 y el gasto mensual en supermercado se calcula entre $120 y $200.

Sumando transporte en motocicleta y seguro médico, una persona cuidadosa con sus gastos puede mantenerse cerca de $1,200.

6. México

Querétaro y Mérida aparecen como dos de las ciudades mexicanas consideradas por su combinación de costos, arquitectura colonial y acceso a atención médica privada.

En ambas, Travelbinger sitúa entre $1,200 y $2,000 el presupuesto para una vida cómoda.

A nivel general, el gasto básico de una persona se calcula en alrededor de $1,200 mensuales.

Un departamento amueblado puede representar entre $500 y $800, dependiendo de la ciudad.

La cercanía con Estados Unidos también facilita viajes por carretera o vuelos cortos para quienes quieren permanecer relativamente cerca de familiares.

7. Bulgaria

Bulgaria es la opción de la lista ubicada dentro de la Unión Europea.

El gasto mensual estimado para una persona ronda los $1,000, mientras que para una pareja se acerca a $1,400.

La renta de un departamento de una habitación puede encontrarse entre $300 y $500, dependiendo de la ciudad.

Sofía, Plovdiv y Varna ofrecen alternativas distintas, desde la vida en la capital hasta una ciudad junto al mar Negro.

Con $1,200 mensuales, Travelbinger considera posible que una persona cubra una renta cómoda, alimentación y conserve margen para algún viaje ocasional por Europa.

En todos los casos, los $1,200 funcionan como una referencia y no como una cifra fija: elegir zonas menos costosas y controlar gastos como vivienda y entretenimiento puede ser determinante para mantenerse dentro de ese presupuesto.

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