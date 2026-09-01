Jubilados dejan Florida por el alto costo de vida; ahora optan por estos 3 estados para retirarse

Florida se está convirtiendo en un lugar excesivamente caro para disfrutar del retiro. Casi 45,000 personas mayores de 65 años abandonaron el estado en 2025, una cifra cercana a la cantidad que se mudó a Florida en el mismo periodo. ¿El motivo? El aumento en los costos de vivienda, seguros y otros gastos.

Según un análisis de HireAHelper, 45,696 adultos mayores llegaron a Florida durante 2025, al tiempo que otros 44,881 se fueron del estado, dejando una diferencia de apenas 815 personas nuevas viviendo en Florida.

Este cambio también refleja el encarecimiento en el costo de vida en uno de los destinos tradicionales para la jubilación en Estados Unidos. Las primas de seguro de vivienda en Florida alcanzaron un promedio de $8,300 anuales, un 18% más respecto al año previo, mientras el costo de vivir y retirarse en el estado continúa presionando los presupuestos de miles adultos mayores.

En cambio, Carolina del Sur, Texas y Carolina del Norte han ganado terreno como destinos más atractivos para el retiro. Ahora, retirarse en Florida va más allá del clima o de los impuestos: el costo de vivienda y de vida puede representar miles de dólares adicionales cada año.

Por qué los seguros dispararon el éxodo de Florida

Florida se convirtió en el estado más caro del país para asegurar una vivienda, con primas 64% más altas que Louisiana, que se encuentra en segundo lugar, y más de 2.5 veces más que el promedio nacional, según datos de Insurify citados por AARP. Otra consecuencia de estos costos es que más de 20 aseguradoras dejaron de emitir pólizas nuevas o se retiraron por completo del mercado.

Miranda Marquit, vocera de HireAHelper, explicó que este encarecimiento está golpeando sobre todo a personas que viven con un ingreso fijo. “Tienes un ingreso fijo y estás viendo que estos costos suben, así que la gente dice: ‘Ok, vámonos'”, sostuvo Marquit. En consecuencia, “ves este éxodo donde la gente se muda a estados más asequibles pero con clima similar”.

El precio de la vivienda tampoco ayuda. En la última década subió 92.6% en Florida, frente a 81% a nivel nacional, según Construction Coverage citada por AARP.

Lo que un jubilado puede hacer antes de mudarse

Especialistas recomiendan calcular el costo total de vida más allá del impuesto estatal sobre la renta: comparar impuestos a la propiedad, seguros de vivienda y el mercado inmobiliario del destino elegido. También conviene verificar la disponibilidad de servicios como: cercanía a hospitales y especialistas médicos, un factor decisivo para muchos adultos mayores.

Rich Doty, demógrafo de la Universidad de Florida (BEBR), confirmó que los datos del Censo respaldan la tendencia. “Hay una tendencia clara de que los jubilados… están disminuyendo, al menos por ahora”, indicó. “La gente quiere salir del frío… pero ya no somos la ganga que solíamos ser”.

Carolina del Sur, el nuevo destino favorito

Carolina del Sur es el estado que atrajo una mayor cantidad de adultos mayores en 2025, con 5,427 personas sumadas a su población de 65 años o más. De casi 14,000 jubilados que llegaron al estado, más del 12.5% provenía de Florida.

Wanda Eastham, de 85 años, contó que ella y su esposo consideraron Florida antes de retirarse, pero descartaron la idea tras terminar una visita exploratoria. “Ambos dijimos: ‘No, absolutamente no’. Estaba lleno de gente”, recordó. Su pareja, Wil Mozingo, de 88 años, señaló que la llegada masiva de gente también genera fricciones.

Texas y Carolina del Norte, otros destinos que ganan atractivo para el retiro

Texas ocupó el segundo lugar tanto en llegadas totales de adultos mayores (24,079) como en ganancia neta (5,156). Más de 2,000 jubilados llegaron desde Florida, aunque el mayor flujo hacia Texas vino de California. Las Vegas fue el destino urbano más popular del país, con 7,854 nuevos residentes de 65 años o más.

Carolina del Norte registró una ganancia neta de 3,202 adultos mayores. Muchos “halfbacks” —jubilados que se mudaron a Florida y luego regresaron a mitad de camino hacia el norte— eligen justamente las Carolinas para instalarse cerca de familiares.

Florida intenta frenar la fuga de jubilados

Ante la salida masiva de personas, Florida ha impulsado reformas para atraer aseguradoras privadas: 17 compañías ya entraron al mercado en años recientes, según la Oficina de Regulación de Seguros de Florida.

Además, una enmienda constitucional aprobada en febrero por la Cámara estatal, y pendiente en el Senado, buscaría eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad, salvo los que se destinan al financiamiento de escuelas. Mientras esa reforma avanza, miles de jubilados ya tomaron su decisión.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la salida de jubilados de Florida por el alto costo de vida

¿Cuántos jubilados dejaron Florida en 2025?

Un total de 44,881 personas de 65 años o más abandonaron el estado, casi la misma cantidad que llegó.

¿Cuáles son los 3 estados que más eligen los jubilados que dejan Florida?

Carolina del Sur, Texas y Carolina del Norte encabezan la lista de ganancia neta de migrantes en edad de retiro en 2025.

¿Por qué suben tanto los seguros en Florida?

Más de 20 aseguradoras dejaron de emitir pólizas nuevas o salieron del mercado, disparando las primas a un promedio de $8,300 anuales.

¿Florida se mantiene como el estado favorito para retirarse?

Recibe el mayor número total de jubilados del país, pero su ganancia neta cayó a solo 815 personas en 2025, la más baja entre los 16 estados líderes.

¿Qué ha hecho Florida para retener a sus jubilados?

Impulsa reformas para atraer aseguradoras privadas y una posible eliminación gradual de impuestos a la propiedad, aún pendiente en el Senado.

¿Qué deben revisar los jubilados antes de mudarse?

Comparar impuestos a la propiedad, costos de seguro de vivienda y cercanía a servicios médicos antes de decidir.

Conclusión

Si Florida no logra frenar el alza en seguros y vivienda, es probable que en 2027 sea desbancado como el destino favorito para el retiro, un puesto que ha ocupado por casi ocho décadas.

Para las familias hispanas que hoy consideran mudarse al sol de Florida, la recomendación es simple: cotizar el seguro de vivienda antes de firmar cualquier compra, porque ese gasto anual puede definir si el retiro soñado resulta asequible.

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