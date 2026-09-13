¿Por qué cada vez más estadounidenses compran casas en París? Inversión promedio alcanza $950,000

Los compradores estadounidenses que buscan casa en París gastan 825,000 euros en promedio, cerca de $950,000 dólares. Esta cifra supera el presupuesto tanto de los propios franceses como de otros extranjeros que se mudan a la ‘Ciudad Luz’. Además, uno de cada cuatro compradores extranjeros en París es estadounidense, y esa demanda está encareciendo el mercado para los propios residentes locales.

El fenómeno no es exclusivo de gente adinerada que busca comprar una segunda residencia. En 2025, 15,388 estadounidenses solicitaron un permiso de residencia francés, un 17.3% más respecto al año anterior, lo que confirma que muchos de los solicitantes se están mudando de forma permanente.

Para quien piensa que comprar en París es solo un lujo europeo, la mudanza también responde a cálculos financieros muy concretos sobre el costo de vida en Estados Unidos.

El precio de huir de la política y el costo de vida en EE.UU.

Marty Yabrow, de 68 años, y su esposa Angie, de 73, vendieron su casa en Atlanta y se mudaron a París en enero de 2025 después de que él perdiera su empleo en una reorganización corporativa.

“Eliminé esa hoja de cálculo y empecé una nueva”, contó Yabrow a Business Insider sobre el momento en que decidieron cambiar un viaje turístico por una mudanza definitiva.

La decisión no fue solo emocional. Al hacer cuentas, la pareja descubrió que retirarse en Francia resultaba financieramente favorable gracias a la atención médica sustancialmente más baja del sistema francés, un rubro que en Estados Unidos puede representar miles de dólares al año en primas de seguro.

Otra compradora, identificada solo como Margo, tomó la decisión la mañana después de las elecciones de 2024 en Estados Unidos.

“La política en Estados Unidos los tiene locos. Literalmente dicen: sáquenme de aquí”, señaló Adrian Leeds, agente compradora que lleva 30 años ayudando a estadounidenses a mudarse a Francia.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Lo que realmente cambia para quienes deciden mudarse a París

Comparado con ciudades como Nueva York o Los Ángeles, vivir en París puede resultar más barato en varios rubros cotidianos. La educación y la atención médica son gratuitas, aunque tienen algunos costos complementarios, y la ciudad es tan caminable que muchas familias eliminan por completo la idea de adquirir un automóvil.

Además, el tratado fiscal bilateral entre ambos países protege a los compradores contra la doble tributación, lo que resulta especialmente atractivo para jubilados que viven de una pensión en dólares mientras los salarios franceses permanecen más bajos.

Para quienes buscan diversificar su patrimonio, tener una propiedad fuera de Estados Unidos también permite invertir sus ahorros en un bien tasado en euros, una protección útil en momentos de volatilidad del dólar.

El riesgo: pagar de más sin saberlo

Sin embargo, hay un aspecto que muchos compradores no anticipan: los estadounidenses suelen pagar más que los franceses por el mismo tipo de propiedad, y no siempre por gusto. “Es muy conocido en la industria que se puede obtener un precio más alto de un comprador estadounidense”, advirtió Leeds.

Parte del problema es la fragmentación del mercado inmobiliario francés, que obliga a revisar decenas de portales distintos, a diferencia de lo que ocurre con plataformas centralizadas en Estados Unidos. Esa desventaja de información deja a muchos compradores confiando ciegamente en el agente inmobiliario.

“Confían en el agente, y no deberían: representan al vendedor. No les importa qué compre el comprador, mientras compre a través de ellos”, sostuvo Leeds.

Los mismos agentes franceses reconocen que habitualmente el comprador estadounidense no negocia el precio. Muchos llegan con una lista de deseos (aire acondicionado, elevador y dos baños) que pocos departamentos parisinos tienen, lo que los vuelve menos sensibles al precio y más propensos a cerrar rápido, aunque sea a un precio mayor.

¿Cuánto cuesta realmente comprar una propiedad en París?

Presupuesto promedio de compradores estadounidenses: 825,000 euros (~$950,000 dólares), por encima del promedio general del mercado

825,000 euros (~$950,000 dólares), por encima del promedio general del mercado Precio promedio por metro cuadrado en París: 9,520 euros, que puede superar los 15,000 euros en las zonas más exclusivas

9,520 euros, que puede superar los 15,000 euros en las zonas más exclusivas Costos adicionales de cierre: entre 7% y 8% del precio de compra en impuestos y honorarios notariales para propiedades existentes

entre 7% y 8% del precio de compra en impuestos y honorarios notariales para propiedades existentes Plusvalía histórica: los valores subieron 31% desde 2016, con un incremento anual proyectado de 2% a 4% en la próxima década

Qué debes saber antes de comprar en Francia

Comprar propiedad en Francia no otorga automáticamente visa ni residencia; solo permite estancias de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días bajo las reglas Schengen.

Contratar un agente comprador independiente, y no solo confiar en el agente del vendedor, puede evitar pagar decenas de miles de euros de más, como le ocurrió a Margo, quien ahorró 50,000 euros gracias a contar con su propia agente.

Revisar el precio por metro cuadrado, el dato que usan los franceses para valorar propiedades, en lugar de guiarse solo por un presupuesto total y una lista de deseos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre adquirir propiedades en París

¿Cuánto gastan en promedio los estadounidenses al comprar casa en París?

El presupuesto promedio es de 825,000 euros, cerca de $950,000 dólares, por encima del gasto promedio de compradores franceses y de otras nacionalidades.

¿Necesito visa para comprar una propiedad en Francia?

No. Francia no exige visa, residencia ni nacionalidad específica para comprar propiedad, pero la compra tampoco otorga derecho automático de residencia.

¿Por qué los estadounidenses terminan pagando más que los franceses?

Por falta de familiaridad con el mercado fragmentado francés y por confiar en el agente del vendedor en lugar de contratar representación propia.

¿Cuánto han subido los precios de la vivienda en París?

Los valores subieron 31% desde 2016, con un aumento de apenas 1.1% en el último año y una proyección de 2% a 4% anual en la próxima década.

¿Vivir en París es más barato que en Nueva York o Los Ángeles?

En varios rubros sí, gracias a la educación y salud gratuitas y a la menor dependencia del automóvil, aunque el costo de la vivienda misma puede ser similar o mayor.

Conclusión

La ola de compradores estadounidenses en París se está incrementando y eso significa que los precios seguirán presionados al alza tanto para los recién llegados como para los residentes locales que compiten por las mismas propiedades.

Quien planee comprar en París en los próximos meses debería asumir que, sin un agente propio y sin entender el precio por metro cuadrado, es probable que termine pagando más de lo que la propiedad realmente vale.

Sigue leyendo:

– ¿Qué es la brecha de riqueza? Hogares hispanos tienen 22 centavos por cada dólar de riqueza de un hogar blanco

– Jubilados dejan Florida por el alto costo de vida; ahora optan por estos 3 estados para retirarse

– Cada vez más estadounidenses se jubilan fuera del país; Japón encabeza la lista de destinos favoritos