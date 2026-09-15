Delaware cierra ciclo de primarias previo a las elecciones de medio término

Delaware celebra este martes sus elecciones primarias con el fin de definir quiénes competirán en los las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, un proceso que cierra el ciclo de votaciones internas en el país para seleccionar a las candidaturas que disputarán la representación del estado en el Capitolio.

En la contienda demócrata por el Senado, el actual legislador Chris Coons busca revalidar su escaño frente a tres competidores: el profesor de Historia Jeff Appelhans, la arquitecta naval Mary Louve y el empresario Eric Hansen. Este último compite de manera formal bajo la denominación “E. No-Trump Hansen” como expresión de rechazo hacia la gestión del presidente Donald Trump.

Por su parte, la bancada demócrata no convocó elecciones primarias para la Cámara de Representantes. La legisladora Sarah McBride, reconocida como la primera persona transgénero en ocupar un puesto en el Congreso de Estados Unidos, avanzará de forma directa para disputar un segundo mandato consecutivo.

Papeleta republicana y contexto actual

En la acera republicana, la candidatura al Senado se definirá entre el exsenador estatal Michael Katz y el coronel retirado del Ejército John Shulli, mientras que en la Cámara de Representantes, los votantes conservadores elegirán entre John Whalen III, el reverendo Earl Cooper y Joseph Arminio, exdirigente de la Coalición Nacional para la Defensa.

Delaware se ha mantenido como un territorio de tradición demócrata, dado que la representación republicana no logra obtener un puesto en el Senado desde 1994 ni en la cámara baja desde 2008.

Tendencias electorales en Delaware

Pese al predominio demócrata en la región, la figura presidencial influye en el comportamiento de las bases partidistas, informó EFE.

“Por favor, finge que estoy en la papeleta. Solo tienes que ir a votar”, instó Trump a sus simpatizantes durante un acto en Texas

De acuerdo con un análisis de USA TODAY, el 96 % de las candidaturas respaldadas por el mandatario vencieron en sus respectivas primarias.

En paralelo, sectores progresistas del Partido Demócrata impulsaron postulaciones con posiciones contrarias al Ejecutivo, logrando victorias destacadas como las de Abdul El-Sayed en Míchigan, Peggy Flanagan en Minnesota y Darializa Ávila Chevalier en Nueva York.

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