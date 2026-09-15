Carín León sorprende al invitar a Cristian Castro en su último concierto en Las Vegas

El cantante mexicano Carín León sorprendió a sus fans al invitar a su show al cantante Cristian Castro en el último concierto en el cierre de la residencia de “De Sonora para el Mundo” en The Sphere de Las Vegas.

En medio de su concierto, Carin León sorprendió al público al presentar a Cristian Castro como invitado especial del show. “Maestrazo mío y maestrazo de todos… porque algún día voy a ser como este acá presente: ¡El gran Cristian Castro!”, dijo León dejando clara la admiración que siente por Castro.

Tras recibirlo en el escenario, León confesó sentirse nervioso y se refirió al legado de Cristian Castro en la música mexicana.

“Decir tu nombre es hablar de México, es hablar de música, es hablar de virtuosismo y de grandes seres humanos. Que Dios nos dé más gente como tú, maestro. ¡Primera vez que me siento nervioso!”, agregó contento por tener a su lado a un grande de la música pop.

Cristian Castro y Carín León interpretaron temas emblemáticos del repertorio del hijo de Verónica Castro como “Yo Quería”, “Azul” y “No Podrás”.

El último show de Carín León también contó con la presencia de Reik, quienes interpretaron algunos de sus éxitos como “Noviembre Sin Ti” y “Me Niego”.

La residencia de Carín León en The Sphere también contó con otros famosos cantantes como Pepe Aguilar y Lupe Esparza, líder de Bronco.

Sin embargo, la residencia “De Sonora para el mundo” tuvo contratiempos importantes. Carín León canceló el concierto del 10 de septiembre con el público presente luego de que se hizo imposible que pudiese abordar un avión debido a dificultades mecánicas. Carín León se disculpó con sus fans en un video. “No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, reconoció en el video. “Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar”.

La presentación quedó reprogramada para el 15 de septiembre de 2027 y los boletos de la función cancelada conservarán su validez.

La cancelación del concierto causó indignación entre el público y Carín León fue blanco de críticas por no organizar mejor su tiempo para prever cualquier imprevisto cuando tiene un compromiso con su público.

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