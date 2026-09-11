Del furor a la decepción: Carín León canceló concierto en The Sphere con el público presente

Las butacas de The Sphere estaban prácticamente llenas cuando el concierto de Carín León se cayó por completo. La presentación prevista para la noche del jueves 10 de septiembre fue cancelada de último minuto después de que dos aviones presentaran fallas mecánicas que impidieron al cantante viajar desde Hermosillo, Sonora, hasta Las Vegas.

El anuncio provocó abucheos y reclamos entre los asistentes. Aunque se les pidió abandonar el recinto, cientos de personas permanecieron en sus lugares, todavía incrédulas ante lo ocurrido.

Carín León explicó la situación en un video publicado en sus redes sociales y contó que el primer inconveniente apareció desde la hora prevista para el despegue, entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m. “Tuvimos fallas con los aviones desde el primero”, explicó el cantante, quien detalló que la aeronave presentó una falla de frenos antes de despegar.

El equipo buscó entonces una segunda opción. El nuevo avión llegó al aeropuerto de Hermosillo entre las 4:00 p.m. y las 5:30 p.m., pero tampoco pudo salir. “Tuvimos otra falla con la dirección ahora, que la verdad, pues no entiendo mucho, pero ahí están las bitácoras”, señaló el intérprete, quien aseguró que anexará evidencia y testimonios de pilotos y del personal que estuvo presente en el aeropuerto.

Carin León da la cara después de varias horas del concierto cancelado en #LaEsfera #EsphereLasVegqs #TheSphere



El cantante asegura “no es falta de compromiso”.



Si de verdad fuera así, hubiera estado en Las Vegas y no en Hermosillo. pic.twitter.com/wFqQlydE7z — Farándula México (@farandulamexico) September 11, 2026

Carín León priorizó la seguridad y pidió disculpas

El artista dejó claro que la decisión de no realizar el viaje no estuvo en manos de su equipo: “Los pilotos no nos dejaron volar, las autoridades correspondientes no nos dejaron volar”, afirmó, mientras insistía en que la seguridad debía estar por encima del compromiso con el público.

La situación también tuvo consecuencias económicas para seguidores que viajaron desde México, Estados Unidos y otros países del continente. Consciente de ello, Carín León expresó su pesar por una noche que muchos habían esperado durante meses: “No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, reconoció en el video.

Más tarde, el cantante publicó otra disculpa en Instagram: “Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar”. También agradeció la paciencia de sus seguidores.

La presentación quedó reprogramada para el 15 de septiembre de 2027 y los boletos de la función cancelada conservarán su validez. Quienes no puedan acudir podrán pedir el reembolso en el punto donde compraron sus entradas durante los siguientes 30 días.

Además, el cantante ya había anunciado su regreso a The Sphere con tres nuevas fechas, el 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, como parte de los festejos por la Independencia de México. La preventa comenzará el 15 de septiembre a las 11:00 horas del centro de México, mientras que los paquetes VIP ya están disponibles.

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