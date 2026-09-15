Empleado de Best Buy que se identifica como mujer se niega a vender laptop porque lo llamaron “señor”

Lo que parecía una compra rutinaria terminó en una discusión dentro de una tienda Best Buy. Un cliente asegura que no pudo comprar una laptop después de dirigirse a un empleado como “señor”, un término que desencadenó un desacuerdo sobre la manera en que la persona quería ser identificada.

La compra que terminó en una discusión

El incidente fue relatado en un video publicado por la cuenta de TikTok @dyhotnews999 y posteriormente recogido por el portal The Mary Sue.

Según el relato, un hombre de mediana edad acudió a Best Buy para comprar una computadora portátil y pidió ayuda a uno de los empleados de la tienda.

Después de recibir respuestas a sus preguntas, el cliente habría dicho: “Gracias, señor”.

De acuerdo con la narración, el empleado se molestó por la manera en que fue llamado, señaló su cabello largo y explicó al comprador que se identificaba como mujer.

También habría cuestionado al hombre por asumir su género.

El cliente sostuvo que no había intentado insultar a nadie y explicó que únicamente quería comprar una computadora.

Sin embargo, el desacuerdo continuó y el empleado presuntamente se negó a completar la venta de la laptop.

Un segundo empleado también habría rechazado la venta

Ante la situación, el hombre recurrió a otro trabajador de Best Buy con la intención de conseguir ayuda y concretar la compra.

Según el video, el segundo empleado respaldó la decisión de su compañero y también se negó a venderle el producto.

Finalmente, el cliente salió de la tienda sin la laptop que pretendía adquirir.

Posteriormente habría presentado una queja ante las oficinas corporativas de Best Buy para reportar lo sucedido y cuestionar la manera en que se manejó su intento de compra.

El video asegura además que Best Buy revisó el incidente y posteriormente despidió al primer empleado involucrado.

Sin embargo, The Mary Sue señala que ese supuesto despido no ha sido confirmado de manera independiente y que el video tampoco presenta una declaración oficial de Best Buy sobre el caso.

El caso provoca opiniones divididas

La historia generó numerosas reacciones en redes sociales.

Algunos usuarios consideraron que ambos empleados debieron enfrentar consecuencias.

“Best Buy se equivocó al despedir solo a un empleado. Mejor que regresen y despidan también al segundo”, escribió una persona.

Otro comentó: “Debieron despedir a ambos empleados”.

Otros defendieron al cliente al considerar que su expresión pretendía ser una muestra de cortesía.

También hubo quienes pidieron boicotear a Best Buy, mientras un usuario resumió su molestia afirmando: “Esta nueva generación es una broma”.

Sin embargo, no todas las opiniones favorecieron al comprador. “Tenía la intención de ser grosero. El empleado tenía razón”, escribió otro usuario.

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