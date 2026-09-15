La Cámara de Rpresentantes rechaza intento de juicio político contra Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este martes una resolución presentada por el congresista demócrata Al Green para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, en una votación que volvió a poner el foco sobre la posibilidad de que los demócratas impulsen un procedimiento de este tipo si recuperan la mayoría.

La Cámara aprobó por 232 votos contra 147, con 47 legisladores que votaron “presente”, una moción republicana para archivar la resolución de Green. Con esa decisión, la propuesta quedó fuera de consideración.

Green había fundamentado su iniciativa en la actuación de las agencias federales de inmigración y citó las muertes de Renee Good, Alex Pretti, Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Duran Guerrero, ocurridas este año durante operativos o intervenciones de agentes federales de inmigración.

El congresista de Texas ha presentado varias iniciativas para someter a Trump a un juicio político desde su primer mandato. Sin embargo, esta vez la dirección demócrata de la Cámara no respaldó el procedimiento promovido por Green.

Los líderes demócratas marcan distancia

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, la jefa de la bancada demócrata, Katherine Clark, y el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar, anunciaron antes de la votación que se abstendrían de tomar una posición a favor o en contra de la moción para archivar la resolución.

Los tres dirigentes argumentaron que el juicio político requiere un proceso previo de investigación, incluida la revisión de documentos, entrevistas con testigos y audiencias en el Congreso.

En un comunicado, señalaron que ese trabajo no se había realizado en el caso de la propuesta de Green y que, por ello, no consideraban que existieran las condiciones para avanzar con ella.

Aguilar reiteró este martes que el juicio político “no es una prioridad para los demócratas de la Cámara de Representantes”.

Mantienen abierta la posibilidad

El rechazo de la resolución de Green no ha cerrado el debate sobre un eventual juicio político a Trump si los demócratas recuperan el control de la Cámara.

Jeffries no ha descartado utilizar ese mecanismo durante el resto del mandato de Trump si su partido obtiene nuevamente la mayoría.

La diferencia planteada por la dirección demócrata es que cualquier proceso futuro debería estar precedido por una investigación formal y un análisis de las posibles causas de juicio político.

Green, por su parte, dejará el Congreso en enero después de perder las primarias demócratas en su distrito de Houston, que fue rediseñado durante el proceso de redistribución electoral.

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