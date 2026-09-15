Jean Smart hizo historia con su quinto Emmy por “Hacks”

Jean Smart cerró la historia de “Hacks” en los Premios Emmy 2026 con un logro que ninguna actriz había conseguido antes.

Su quinta victoria consecutiva como Mejor Actriz en una Serie de Comedia convirtió su recorrido como Deborah Vance en un caso inédito dentro de estos galardones.

La ceremonia, celebrada este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, también dejó otro dato extraordinario. Smart y Allison Janney alcanzaron ocho estatuillas cada una, una cifra que hasta ahora sólo habían conseguido Julia Louis-Dreyfus y la fallecida Cloris Leachman.

Jean Smart consigue una marca inédita

Desde que “Hacks” llegó a los Emmy, Jean Smart se convirtió en una presencia habitual entre las nominadas de la categoría. Lo extraordinario es que nunca perdió. La intérprete fue candidata como Mejor Actriz de Comedia por las cinco temporadas de la producción de HBO Max y ganó en todas las ocasiones.

Su triunfo de 2026, además de reconocer nuevamente su trabajo como Deborah Vance, puso el punto final a una racha perfecta que comenzó en 2021. Ninguna otra actriz había logrado llevarse el premio de interpretación principal por cada temporada de una misma serie.

El resultado adquiere todavía más peso al considerar el desempeño de “Hacks” durante esta edición. La producción consiguió 24 nominaciones, superando el registro de 23 que había establecido “The Bear” en 2024 y que “The Studio” igualó en 2025. Con esa cifra, la comedia alcanzó el mayor número de candidaturas en la historia de los Emmy.

Allison Janney se suma a la marca histórica

La noche también tuvo un capítulo especial para Allison Janney, cuya victoria por “The Diplomat” le permitió llegar a ocho Emmy. El reconocimiento, incluso, tomó por sorpresa a la propia actriz, a diferencia del triunfo de Smart, que figuraba entre los resultados más esperados.

Con ocho premios cada una, Smart y Janney se incorporaron al reducido grupo que ya integraban Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman. Las nuevas victorias de las intérpretes colocaron sus nombres junto a dos figuras fundamentales de la historia de la televisión estadounidense.

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