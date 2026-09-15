Director del FBI testificará en una audiencia de supervisión del Senado

El director del FBI, Kash Patel, acude este martes al Comité Judicial del Senado para una sesión de supervisión. La cita representa su primer informe ante los legisladores en más de cuatro meses, tras los cuestionamientos públicos sobre su capacidad al frente del organismo de inteligencia.

El encuentro ocurre después de las críticas ofrecidas por el senador Dick Durbin, representante demócrata de mayor rango en la comisión, quien solicitó remover a Patel de su cargo. Las declaraciones del parlamentario surgieron tras un reportaje publicado en mayo por la revista The Atlantic, donde se señalaron supuestos problemas de rendimiento laboral y episodios de consumo excesivo de alcohol, informó ABC News.

Ante estos señalamientos, Durbin afirmó que Patel carece de “la experiencia, el criterio y el temperamento necesarios para dirigir el FBI” y demandó que sea “reemplazado de inmediato”.

Sin embargo, el alto funcionario negó las acusaciones y sostuvo que “nunca había estado ebrio en el trabajo” y emprendió una demanda por difamación contra The Atlantic, en la que exige $250 millones de dólares por daños y perjuicios.

Balances de gestión y datos de criminalidad

Patel prevé centrar su exposición ante el Senado en los resultados operativos de la agencia. Según fuentes vinculadas a su comparecencia, la defensa del director resaltará una baja general en los índices delictivos en Estados Unidos.

Entre las cifras presentadas por el FBI destaca una reducción del 9.3% en los delitos violentos entre los años 2024 y 2025. Asimismo, el testimonio proyecta calificar la actual administración como el “periodo de reducción de la delincuencia más prolífico de la historia”, apoyado en un incremento del 90% en los arrestos por hechos violentos y un alza del 31% en las detenciones de integrantes de bandas criminales.

Otros puntos que se tratarán

La agenda de Patel también incluye exponer los avances en la prevención de ataques terroristas, el intercambio de datos entre los organismos de seguridad y los planes para agilizar la estructura interna del FBI mediante la eliminación de trámites burocráticos.

Sin embargo, según ABC News, los senadores mantendrán la opción de interrogar a Patel por otros episodios recientes, como su asistencia a la celebración de la selección estadounidense de hockey en Italia tras ganar la medalla de oro.

Este episodio desató críticas por el presunto uso de fondos públicos, así como los cuestionamientos realizados a finales del año pasado en la Cámara de Representantes sobre el manejo de los expedientes del caso de Jeffrey Epstein.

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