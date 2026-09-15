Migbelis Castellanos se toma una pausa de “Desiguales” en la recta final de su embarazo

La conductora venezolana Migbelis Castellanos se despidió temporalmente del programa “Desiguales” para iniciar su descanso prenatal en la recta final de su segundo embarazo.

La exreina de belleza está cerca de dar a luz a su hija, que se llamará Alma, fruto de su matrimonio con el empresario Jason Unanue. Durante el programa del lunes de “Desiguales”, las compañeras de Castellanos se despidieron de la conductora, quien se concentrará en descansar para dar a luz en las próximas semanas.

“Este es un cierre distinto por completo. Nos toca despedir a esta reina, que arranca oficialmente su licencia prenatal. Estamos seguros de que vienen cosas bellas para ella”, anunció su compañera Charytín Goyco.

Migbelis aseguró que, aunque estará descansando, seguirá atenta al programa. “Me voy a atender a esta barriga y a esperar el día que dé a luz. Los voy a extrañar, pero los voy a estar viendo todos los días a las 3 de la tarde desde mi casa”, dijo Migbelis.

Luego, desde la comodidad de su casa, Migbelis explicó con más detalle las razones por las cuales necesitaba tomarse un descanso. Según explicó, la modelo quería tomarse las últimas semanas de su embarazo con más calma y no siguiendo un ajetreado itinerario lleno de obligaciones.

“Decidí que por mi salud mental, por mi descanso y por mi familia necesito ya tomarme desde ya un break y estar en la casa para poder hacer cosas que tengo que hacer y no estar todo el día en el afán de tengo que correr, manejar de un lado a otro para llegar del trabajo a tiempo y hacer todo al mismo tiempo, entonces ya desde mañana estoy aquí en la casa”, explicó.

Migbelis confesó que extrañará la rutina de su trabajo y la compañía en medio de su descanso.

“La emoción y las ganas de llorar vienen de que, obviamente, voy a extrañar la rutina. Después de que uno da a luz, ya uno está muy ocupado como para tener que extraer lo que uno hacía antes de dar a luz, pero estos días yo sé que van a ser un poco retadores porque voy a extrañar mi rutina, ir al trabajo y voy a extrañar la compañía”, señaló.

La Miss Venezuela 2013 y ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018 debutó como madre en marzo de 2025, cuando nació su hijo Kaiden. Castellanos y Unanue se casaron el 23 de noviembre de 2024 en New Jersey en una ceremonia religiosa.

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