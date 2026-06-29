Migbelis Castellanos se pronuncia tras los terremotos en Venezuela: “Tenemos que ser responsables”

La presentadora y exreina de belleza venezolana Migbelis Castellanos se pronunció con respecto a la situación que está viviendo Venezuela luego de los dos terremotos que impactaron varios estados del país el pasado 24 de junio y que hasta el momento dejó un saldo de 1,719 muertos, más de 5,000 heridos y más de 15,000 damnificados.

La conductora de “Desiguales” de Univision publicó un video en su cuenta de Instagram en el que hizo un llamado a la población venezolana en diferentes puntos importantes en medio de la catástrofe que está viviendo el país.

Castellanos criticó a “los jueces moralistas digitales”. La presentadora señaló el hecho de que más de ocho millones de venezolanos salieron del país buscando mejores oportunidades ante la crisis que ha vivido Venezuela durante los últimos años. Por esta razón, muchos tienen que retomar sus actividades laborales a pesar de la situación en su país natal y resalta que las redes sociales se han convertido en una manera de ganar dinero para muchos venezolanos.

La modelo aseguró que ninguna persona debería ser hostigada ni acosada por publicar en redes sociales contenido diferente al terremoto.

“Mañana es lunes, comienza la semana, todos seguimos ayudando desde donde podemos con lo que tenemos, no es el momento de hostigar ni acusar a ninguna cuenta porque está publicando un contenido diferente al del terremoto”, dijo. La Miss Venezuela 2013 resaltó la solidaridad que han demostrado las personas alrededor del mundo con las víctimas en Venezuela.

Asimismo, pidió a sus seguidores compartir solo información verificada, ya que en estos momentos abundan los rumores y las noticias falsas. También resaltó la cobertura periodística, nacional e internacional, que se está haciendo en el país.

“No se dejen llevar por cualquier tipo de captura de pantalla, conversaciones en WhatsUp, o por una foto que vi, hay mucha inteligencia artificial. Si les llega una información que sienten que es de valor, traten de contrastarla con una fuente fidedigna. No reposteen solo porque vieron que el video era bonito, estamos saturados de información en las plataformas digitales”, agregó.

La modelo le pide a quienes no han podido colaborar que “no estorben” en este momento. “Tenemos que ser sumamente responsables con lo que decimos y con lo que hacemos”, dijo.

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