Nueva Jersey comienza a enviar pagos de hasta $1,500 desde hoy: quiénes reciben el dinero

Nueva Jersey comienza este 15 de septiembre de 2026 a distribuir una nueva ronda de pagos del programa ANCHOR, una de las principales ayudas estatales destinadas a aliviar el costo de los impuestos a la propiedad y del alquiler.

Los beneficios pueden alcanzar los $1,500 para propietarios de vivienda, mientras que los inquilinos elegibles pueden recibir $450 o hasta $700 si tenían 65 años o más durante 2025.

El Departamento del Tesoro de Nueva Jersey confirmó que los pagos comenzarán a salir de manera escalonada desde este lunes. Eso no significa que todos los beneficiarios recibirán el dinero inmediatamente: el estado señala que, en general, los pagos llegan dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la solicitud.

Quién puede recibir hasta $1,500 de ANCHOR

Para los propietarios, el monto depende de los ingresos brutos registrados en la declaración estatal correspondiente a 2025. Los beneficios establecidos por Nueva Jersey son:

$1,500: propietarios con ingresos de $150,000 o menos.

$1,000: propietarios con ingresos entre $150,001 y $250,000.

Quienes superaron los $250,000 de ingresos brutos en Nueva Jersey no son elegibles para ANCHOR como propietarios. Y, para poder recibir el beneficio, la propiedad debía ser la residencia principal del solicitante.

El programa de este año utiliza información de residencia, ingresos y edad correspondiente a 2025.

Cuánto reciben los inquilinos de Nueva Jersey

Los inquilinos también pueden acceder a los pagos, aunque los montos son diferentes. Para 2025, Nueva Jersey estableció:

$450 para inquilinos de 64 años o menos.

$700 para quienes tenían 65 años o más al 31 de diciembre de 2025.

Los inquilinos con ingresos superiores a $150,000 no califican para el beneficio.

En determinados casos, los mayores de 65 años que no tuvieron obligación de presentar una declaración de impuestos estatal o que no reclamaron previamente el Property Tax Credit también pueden recibir un crédito adicional de hasta $50.

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Más de 1 millón de personas pueden recibir el pago automáticamente

Una particularidad de ANCHOR este año es que una gran cantidad de residentes no tuvo que volver a realizar todo el trámite.

La División de Impuestos de Nueva Jersey informó que envió cartas a más de 1 millón de propietarios e inquilinos para comunicarles que el estado presentaría automáticamente la solicitud en su nombre.

El mecanismo se aplica principalmente a propietarios menores de 65 años y a numerosos inquilinos que ya habían recibido ANCHOR anteriormente y cuyos datos continúan siendo válidos.

Quienes recibieron una ANCHOR Benefit Confirmation Letter y no necesitan modificar la información proporcionada generalmente no deben realizar ninguna acción adicional para recibir el beneficio.

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Hoy también vence un plazo importante

El 15 de septiembre no solo marca el inicio de los pagos. También es el último día para realizar determinados cambios para quienes recibieron una carta de confirmación de presentación automática.

Las personas que necesitan cambiar la cuenta bancaria, elegir recibir un cheque en papel, corregir la propiedad incluida en la carta o informar que no son elegibles para esa vivienda, deben presentar su propia solicitud o realizar la modificación correspondiente antes de que termine este 15 de septiembre.

Si una persona recibió el beneficio ANCHOR anterior mediante depósito directo y no realizó cambios, el estado utilizará la misma información bancaria para depositar el pago correspondiente a 2025.

¿Qué pasa si no llegó ninguna carta?

No recibir la carta automática no significa necesariamente que una persona haya quedado fuera del programa. Nueva Jersey permite que quienes crean reunir los requisitos presenten directamente una Application for Property Tax Relief.

El plazo general para solicitar el beneficio correspondiente a 2025 termina el 2 de noviembre de 2026.

Eso es especialmente importante para personas que se mudaron, cambiaron de vivienda, modificaron su situación familiar o no fueron incluidas en el sistema de presentación automática.

Cómo se recibirán los pagos

Los residentes que solicitan el beneficio en línea pueden elegir entre depósito directo o cheque en papel. Quienes presentan una solicitud en papel solo pueden recibir un cheque físico.

El estado recomienda además revisar el estado de la solicitud a través del portal oficial de ANCHOR.

Aunque la distribución comienza este 15 de septiembre, los pagos se procesarán progresivamente y Nueva Jersey indica que la mayoría de los beneficiarios debería recibir el dinero dentro de los 90 días posteriores a presentar su solicitud, salvo que sea necesario aportar información adicional.

Qué es el programa ANCHOR

ANCHOR significa Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters. Es un programa de alivio fiscal diseñado para ayudar tanto a propietarios como a inquilinos de Nueva Jersey frente al elevado costo de la vivienda y de los impuestos a la propiedad.

La nueva ronda se calcula utilizando los datos del año 2025 y alcanza tanto a propietarios como a arrendatarios que cumplen con los límites de ingresos establecidos por el estado.

Desde este 15 de septiembre comienza entonces la etapa más esperada: la llegada efectiva del dinero a las cuentas bancarias y buzones de los residentes elegibles de Nueva Jersey.

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