19 hospitalizados por choque de bomberos con bus MTA en Nueva York: video

Irónicamente un camión de bomberos FDNY en ruta a atender una emergencia chocó con un bus de la MTA ayer en El Bronx, dejando 19 personas hospitalizadas.

Cinco bomberos y 14 civiles fueron trasladados a hospitales tras la aparatosa colisión sucedida alrededor de las 12:30 p.m. del martes cerca de Southern Boulevard y Barretto St. El parabrisas delantero del autobús quedó destrozado en el lado opuesto al del conductor.

Un video de seguridad captó mostró los momentos previos al choque: el autobús circulaba por Southern Boulevard con el semáforo en verde cuando, al entrar en la intersección, apareció el camión de bomberos cruzándola a gran velocidad. Ambos vehículos maniobraron bruscamente para evitar una colisión mayor.

Un testigo declaró a NBC News que el camión de bomberos no parecía tener las luces ni las sirenas activadas en el momento del impacto. El autobús transportaba a varios pasajeros, aunque no se determinó de inmediato la cifra exacta. Se vio a varias personas ilesas alejarse a pie, pero al menos una fue trasladada en camilla. No se revelaron las condiciones ni nombres de las personas hospitalizadas.

En un caso similar, en marzo una mujer de 44 años murió irónicamente tras ser atropellada por una ambulancia privada en el barrio Midwood de Brooklyn (NYC). En febrero un anciano de 78 años murió y 11 personas resultaron heridas después de que un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que respondía a una emergencia colisionara con una camioneta, lo que provocó un violento choque en cadena que involucró a otros dos vehículos en Brooklyn.

En 2023 un hombre que sufría un ataque cardíaco murió después de que la ambulancia en la que era transportado chocara en ruta al hospital en Midtown Manhattan (NYC). En 2021 una anciana murió al volcarse la ambulancia que la llevaba a hospital en Brooklyn. En 2020 también en ese condado un hombre falleció y varias personas resultaron heridas después de que un camión de bomberos chocara con una ambulancia.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.