Nueva York pone dinero para el futuro de los niños: así funciona el programa de ahorro universitario

Con el regreso a clases en Nueva York, las mochilas vuelven a llenarse de libros, tareas y nuevos propósitos. Para miles de familias, el calendario escolar también puede ser una oportunidad para mirar mucho más adelante: el costo de la educación después del high school.

Pensar en la universidad, formación profesional o una carrera puede parecer prematuro cuando un niño apenas está comenzando la primaria. Pero ese es precisamente el punto de NYC Kids RISE Save for College, un programa que busca que las familias comiencen a construir un fondo educativo desde los primeros años escolares, incluso cuando ahorrar dinero por cuenta propia resulta difícil.

La iniciativa ofrece a estudiantes elegibles de escuelas públicas de la ciudad una cuenta de inversión 529 prefinanciada. Es decir, el menor recibe una cuenta destinada a financiar estudios posteriores y no es necesario que la familia deposite dinero para conservar los fondos iniciales.

El programa puede convertirse así en una herramienta especialmente relevante para hogares que quieren empezar a ahorrar, pero que no tienen margen suficiente para separar grandes cantidades cada mes. La idea no es resolver de golpe el costo de la universidad, sino poner los cimientos y permitir que el fondo crezca con el tiempo.

¿Cuánto dinero puede recibir un estudiante?

NYC Kids RISE abre una NYC Scholarship Account para los estudiantes que cumplen los requisitos. Además de los fondos iniciales, las familias pueden obtener hasta $100 dólares en fondos de contrapartida al completar determinados pasos, entre ellos activar la cuenta y comenzar un plan de ahorro.

Ese dinero adicional no es el único impulso disponible. El programa también contempla las llamadas Community Scholarships, aportaciones que empresas locales y organizaciones sin fines de lucro pueden realizar directamente a las cuentas de los estudiantes.

El mecanismo tiene una ventaja importante para las familias con presupuestos ajustados: no están obligadas a aportar dinero de su propio bolsillo para mantener los fondos de la beca. La cuenta puede comenzar a crecer con recursos provenientes del programa y de iniciativas comunitarias, mientras los padres deciden si quieren añadir sus propios ahorros.

Aunque el objetivo más evidente es la universidad, el dinero no está pensado exclusivamente para una licenciatura tradicional. El ahorro puede utilizarse para educación superior y determinados caminos de formación profesional, de modo que el beneficio puede acompañar distintos proyectos educativos.

¿Quién puede tener una cuenta y cómo se activa?

El programa está dirigido a estudiantes de kindergarten a 5° grado de las escuelas públicas de Nueva York y de escuelas charter participantes que cumplan los requisitos establecidos por el programa.

Uno de los aspectos a destacar es que la inscripción de los estudiantes elegibles se realiza automáticamente. No obstante, activar la cuenta es un paso que corresponde a los padres o cuidadores que quieran aprovechar los beneficios adicionales.

Las familias de estudiantes que ya están matriculados pueden iniciar sesión para consultar y activar la cuenta. En el caso de los alumnos nuevos y de kindergarten, las cuentas están disponibles en enero, después del proceso de matrícula de otoño. NYC Kids RISE envía instrucciones de configuración tanto por correo postal como por correo electrónico.

También existe una opción para quienes no desean participar. La inscripción es voluntaria y los padres pueden darse de baja durante el periodo anual de 30 días establecido en otoño. El trámite puede realizarse mediante la cuenta NYC Schools Account (NYCSA) o a través de un formulario de baja en papel que se solicita y entrega en la escuela del menor.

La privacidad es otro punto que las familias deben conocer. Las Escuelas Públicas de Nueva York comparten información básica del estudiante, como nombre, dirección, grado y datos de contacto de los padres, con NYC Kids RISE y su proveedor tecnológico, Nonprofitly. Según la información del programa, esos datos están protegidos por la ley federal FERPA y no se venden ni se utilizan con fines comerciales.

Para una familia con un hijo pequeño, una cuenta de ahorro universitario puede parecer apenas un detalle frente a los gastos cotidianos de Nueva York. Pero el atractivo de NYC Kids RISE está justamente en cambiar esa perspectiva: comenzar temprano, recibir un aporte inicial y aprovechar incentivos que pueden sumar recursos sin exigir un gran desembolso familiar.

No sustituye la planificación financiera ni garantiza que el ahorro alcance para cubrir una carrera completa. Sí ofrece, en cambio, un punto de partida concreto. Y cuando se trata del futuro educativo de un niño, empezar varios años antes puede marcar una diferencia considerable.

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