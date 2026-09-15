Nueva York elimina los Regents como requisito para graduarse de high school

Nueva York se prepara para cambiar una de las reglas más conocidas de su sistema educativo: los estudiantes de secundaria ya no tendrán que aprobar un conjunto específico de exámenes Regents para obtener su diploma.

De acuerdo con Spectrum News, la transformación, que comenzará con la promoción de 2028, busca sustituir un modelo centrado en pruebas obligatorias por otro que tome en cuenta distintas evidencias del aprendizaje.

La Junta de Regentes del estado autorizó al Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) a avanzar con los cambios que establecerán un único diploma de secundaria para todos los estudiantes. Con ello desaparecerán los requisitos de evaluación diferenciados que actualmente determinan los distintos tipos de diplomas.

Es importante aclarar que el cambio no significa el fin de los Regents. Los exámenes continuarán administrándose y podrán utilizarse como una de las herramientas para demostrar los conocimientos y habilidades adquiridos durante la secundaria.

Un cambio que afectará a miles de estudiantes

Durante décadas, los Regents han representado una especie de puerta de entrada para los alumnos que aspiran a graduarse de una escuela secundaria de Nueva York. Para muchas familias, aprobar determinadas pruebas estatales forma parte de la ruta académica que sus hijos deben recorrer antes de recibir el diploma.

Ese esquema comenzará a modificarse. De acuerdo con el nuevo enfoque, las escuelas y los distritos podrán recurrir a múltiples fuentes de evidencia para determinar el desempeño de cada estudiante.

Entre ellas estarán las evaluaciones realizadas en el salón de clases, trabajos y proyectos elaborados por los alumnos, experiencias de aprendizaje basadas en el desempeño, observaciones de los maestros y evaluaciones estatales.

La intención es que el conocimiento de un estudiante no quede reducido al resultado obtenido en una prueba realizada en una fecha determinada.

Los exámenes Regents continuarán aplicándose, pero serán una de las distintas formas que tendrán los estudiantes para demostrar sus conocimientos y habilidades. (Shutterstock)

“Todos los estudiantes de Nueva York merecen tener acceso a experiencias educativas enriquecedoras y de alta calidad, así como oportunidades significativas para demostrar lo que saben y lo que pueden hacer, afirmó Lester W. Young Jr., canciller de la Junta de Regentes.

El funcionario sostuvo que el proceso busca avanzar hacia un sistema más equitativo, con expectativas académicas elevadas y mayores oportunidades de éxito independientemente del código postal, los antecedentes o las circunstancias personales de cada estudiante.

Los exámenes Regents no desaparecerán

Aunque el requisito obligatorio será eliminado, los Regents conservarán un papel dentro del sistema educativo estatal. La diferencia estará en que ya no serán la única vía para demostrar que un alumno alcanzó determinados conocimientos necesarios para graduarse.

Nueva York también desarrollará nuevas “evaluaciones de responsabilidad de la escuela secundaria”, concebidas para ofrecer evidencia comparable sobre el rendimiento de los estudiantes en distintos puntos del estado.

Estas pruebas tendrán otra función: ayudar a medir el progreso académico de manera consistente entre escuelas y distritos, mientras el sistema incorpora otras formas de evaluación.

El cambio también deberá ajustarse a las exigencias federales. La legislación de Estados Unidos requiere que los estados administren evaluaciones de secundaria en artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias. Además, el sistema federal de rendición de cuentas de Nueva York contempla estudios sociales.

¿Cuándo comenzará el nuevo sistema?

La nueva política está prevista para comenzar al inicio del año escolar 2027-28 y afectará a los estudiantes que formen parte de la promoción de 2028.

Antes de que entre plenamente en vigor, el Departamento de Educación del Estado deberá desarrollar las regulaciones y directrices que definirán cómo funcionará el nuevo modelo en las escuelas.

El NYSED tiene previsto presentar los cambios regulatorios propuestos ante la Junta de Regentes en febrero de 2027. El proceso incluirá consultas con maestros, estudiantes, familias, directores, administradores escolares, instituciones de educación superior y empleadores.

La discusión tampoco es completamente nueva. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York lleva desde 2019 reconsiderando los requisitos de graduación y las formas en que se mide el aprendizaje de los alumnos.

Ahora, esa revisión entra en una etapa decisiva a nivel estatal.

Para las familias, el cambio podría modificar de manera importante la forma en que los estudiantes de secundaria enfrentan sus últimos años escolares. Para los educadores, abre el desafío de construir un sistema capaz de evaluar conocimientos con mayor amplitud sin reducir las expectativas académicas.

La gran pregunta será cómo se aplicarán en la práctica esos nuevos criterios y qué peso tendrá cada evidencia al momento de determinar que un estudiante está listo para recibir su diploma.

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