Nuevo avistamiento de una persona saliendo de una alcantarilla conmociona a Queens

Una persona fue vista saliendo de una alcantarilla localizada en Queens el lunes en la madrugada, lo que se suma a una serie de hechos que implican a personas que entran y salen del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Las autoridades informaron que, cerca de las 4:00 de la madrugada del lunes, se observó a una persona saliendo de una alcantarilla en la esquina de Juniper Boulevard South y la calle 74 en Middle Village. Hasta el momento no se realizaron arrestos.

“Por lo que he oído de boca en boca el lunes, alguien se acercó y puede que hubiera otras personas esperando con ellos”, dijo el residente Danny O’Neill.

Una foto de vigilancia tomada en el sitio muestra una patrulla de la policía que se dirige al lugar de los hechos.

El incidente de la alcantarilla tuvo lugar en una intersección delimitada por viviendas y jardines residenciales a un lado y un conocido parque infantil al otro.

“Da un poco de miedo, sobre todo a los niños, pensar en lo que podría estar pasando, en lo que están haciendo. Podrían tener toda una fábrica ahí abajo y no lo sabemos”, dijo O’Neill.

Otro vecino manifestó su preocupación por la situación.

“Yo diría que alguien que esté a cargo del metro. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Exacto. Especialmente por los vecinos del barrio”, expresó el residente.

No es la primera vez que se ve a personas entrando y saliendo del sistema de alcantarillado, informó ABC 7 NY.

En agosto, tres personas salieron de una alcantarilla cerca de Penn Station en la madrugada. El trío está siendo buscado por las autoridades de la ciudad.

En este sentido, en el mes de mayo se registraron avistamientos en Gravesend y Williamsburg. Cuatro personas fueron detenidas y declararon al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que estaban buscando objetos de valor.

Ese mismo mes, en Queens, se vio a tres personas con equipo de protección bajando por una alcantarilla y cerrándola detrás de ellos.

El mes pasado, un video de cámaras de seguridad filmó a un grupo de personas abriendo una tapa de alcantarilla en Wantagh y descendiendo al sistema de alcantarillado.

Los mencionados incidentes llevaron a algunos residentes a cuestionarse qué puede estar ocurriendo debajo de las calles de la Gran Manzana.

“Recuerdo que leí un libro no hace mucho llamado ‘Mole People’ que trataba sobre cómo se formaron comunidades cuando la gente se mudó bajo tierra aquí en Nueva York”, señaló un residente.

Por su parte, el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York indicó que entrar a las alcantarillas sin autorización es ilegal y peligroso para las personas que allí ingresan.

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