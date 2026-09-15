Starbucks lanza el vaso de cristal de Snoopy: todo sobre la colaboración de otoño con Peanuts

Desde este 15 de septiembre está disponible en las cafeterías EE.UU. y a nivel mundial la nueva colección de Starbucks con Peanuts, que incluye accesorios, un peluche y un vaso de cristal para bebidas frías de Snoopy.

La colección, inspirada en el ingrediente estrella de la temporada de otoño, la calabaza, está diseñada para ser el complemento ideal del menú y tiene como protagonistas a las bebidas con especias de calabaza.

Celebración de aniversario y tradición otoñal

La sirena verde informó en un comunicado que esta edición limitada coincide con el regreso de la temporada otoñal y con el 60.º aniversario del clásico Es la Gran Calabaza, Charlie Brown.

La colección busca unir el atractivo generacional de Peanuts con la tradición otoñal del Pumpkin Spice Latte. Starbucks señaló que el diseño se inspiró en la fidelidad de los fanáticos hacia los personajes y en la conexión emocional que despiertan las historias de Charlie Brown, Snoopy y sus amigos.

Diez artículos para coleccionistas

La colección inspirada en la calabaza tiene diseños y colores acordes con la temporada. Incluye un vaso de cristal para bebidas frías con Snoopy, al mejor estilo del vaso bearista que se ha hecho viral en cada una de sus versiones.

Además, hay mercancía variada como una minibolsa, un llavero, pines esmaltados y un peluche. El fuerte de la colección es el vaso de cristal y un vaso de acero inoxidable de 710 mililitros decorado con Lucy y Snoopy, a un precio de 32,95 dólares.

Disponibilidad global y exclusividades

Los fanáticos de Snoopy podrán adquirir los productos en cafeterías seleccionadas de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico.

También hay algunos artículos adicionales que podrán adquirirse exclusivamente en EE. UU. a través de Starbucks Shop para los miembros de Starbucks Rewards. Se trata de sudaderas, sudaderas con capucha de Snoopy y Woodstock, una bufanda verde de temporada y un bolso grande de lona. El rango de precios oscila entre 39,95 y 79,95 dólares, con disponibilidad limitada.

2 bebidas inspiradas en Charlie Brown y Snoopy

Para celebrar la llegada de la colaboración con Peanuts a partir del 15 de septiembre, los clientes de Estados Unidos podrán encontrar en la aplicación de Starbucks dos bebidas secretas de edición limitada, incluidas en la sección “Bebidas de moda”:

El Charlie Brown Mocha Frappuccino: combina calabaza especiada , cinta de moca, espuma fría de calabaza y un toque de moca.

combina , cinta de moca, y un toque de moca. El Snoopy Cookie Frappuccino: elaborado con una mezcla de vainilla y moca blanca, con espuma fría de calabaza y trozos crujientes de galleta.

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