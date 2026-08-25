Fiebre por el Pumpkin Spice Latte en Starbucks: el regreso de la bebida favorita del otoño y su colección más esperada

A partir de este 25 de agosto, el otoño llega oficialmente a Starbucks con el regreso del favorito de la temporada, el Pumpkin Spice Latte (PSL) y nuevos productos que vienen a darle un toque de sabor especiado al menú.

Starbucks ofrece para la temporada de otoño cinco bebidas estrella, y el regreso de la línea de nueces pecanas.

¿Por qué el Pumpkin Spice Latte gusta tanto?

El Pumpkin Spice Latte entró en el menú de Starbucks en 2003, luego de que el equipo de desarrollo de bebidas se inspirara en la exitosa bebida Peppermint Mocha del invierno anterior de 2002.

Fue entonces cuando presentaron una bebida con un sabor cálido y familiar, con notas de canela, nuez moscada, clavo y jengibre.

Esta mezcla de especias enseguida se convirtió en toda una experiencia sensorial de la temporada y se hizo viral desde que llegó al menú.

Una de las razones que hizo que el PSL conquistara los paladares de miles de estadounidenses es que el pumpkin spice ya era la mezcla clásica para el pastel de calabaza de Acción de Gracias y Starbucks trasladó esos aromas al café.

El PSL evoca los postres caseros y el otoño, creado una conexión especial para el tiempo limitado en el que se ofrece: solo por el otoño.

Las estrellas del menú de Otoño

El regreso más esperado: A partir del 25 de agosto, el icónico Pumpkin Spice Latte encabeza el nuevo menú de otoño de Starbucks junto a bebidas de nuez pecana, pan de plátano y el novedoso Chaider. Crédito: Starbucks | Cortesía

Los sabores de calabaza se pueden disfrutar fríos con el Cold Brew, helado con el Shaken Espresso y el chai con un toque de especias.

Pumpkin Cream Cold Brew: El favorito de los fans regresa con café frío, jarabe de vainilla y su icónica espuma fría de crema de calabaza.

Iced Pumpkin Cream Chai: Una mezcla cremosa de té negro con especias, leche y la clásica espuma fría de calabaza inspirada en las creaciones de los baristas.

Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso (Nuevo): Starbucks Blonde Espresso batido con azúcar moreno y canela, leche de avena, hielo y un toque de espuma fría de calabaza.

Matcha Helado de Calabaza y Crema (Nuevo): Capas de matcha suave coronadas con una aterciopelada espuma fría de crema de calabaza para una combinación vibrante.

Pumpkin Spice Chai (Nuevo): Té negro especiado con leche vaporizada y salsa de calabaza dulce, finalizado con una pizca de especias.

Línea de Nueces Pecanas: Regresan el Pecan Cortado (con Blonde Espresso y leche entera), el Iced Pecan Crunch Latte y el Pecan Crunch Latte, todos con notas de mantequilla dorada y especias de repostería.

Nueva colección PSL Society de Starbucks

El PSL tiene fanáticos desde que salió al mercado y cada temporada vuelve a estar entre las primeras bebidas a elegir, por lo que durante años se ha creado una comunidad de fans, que en esta temporada tiene una línea con los siguientes productos:

Gorra PSL : Diseñada para los mayores fanáticos de la temporada, incluye una calabaza bordada y las letras que gritan otoño por $29.95.

: Diseñada para los mayores fanáticos de la temporada, incluye una y las letras que gritan otoño por $29.95. Vaso frío de acero inoxidable : Con una capacidad de 473 ml (16 onzas), este vaso térmico destaca por su tono naranja vibrante combinado con detalles en morado por $29.95.

: Con una capacidad de 473 ml (16 onzas), este destaca por su tono combinado con detalles en morado por $29.95. Taza de cerámica: Una pieza de 355 ml pensada para disfrutar el café con leche de calabaza, que mezcla un cálido naranja con un asa en morado pastel por $19.95.

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