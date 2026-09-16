5 suplementos que causan estreñimiento cuando se consumen en exceso

Lejos de obtener mayores beneficios, aumentar la dosis recomendada de algunos suplementos puede causar problemas como el estreñimiento. El hierro y calcio son dos ejemplos claros, que si bien son necesarios para el organismo, deben ingerirse en cantidades designadas por un experto.

Asimismo, un exceso de vitamina D, determinadas proteínas en polvo o una cantidad elevada de fibra sin suficiente líquido pueden dificultar la evacuación.

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5 suplementos que, en exceso, causan estreñimiento

1. Hierro

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) detalla que en personas sanas, el consumo elevado del hierro no solo causa estreñimiento sino también malestar estomacal, náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea.

Además, señala que 45 miligramos diarios representan el límite superior tolerable para los adultos.

El mecanismo no consiste únicamente en que el hierro “seque” las heces. Las distintas formulaciones pueden irritar el aparato digestivo y modificar el funcionamiento gastrointestinal.

2. Calcio

Los suplementos de calcio también pueden producir estreñimiento, además de gases e hinchazón, si se consume en exceso. Así lo confirma el NIH, que también recomienda habler con un profesional sobre la posibilidad de dividir la dosis, tomarla con las comidas o cambiar la formulación.

Una concentración demasiado elevada de calcio en la sangre, conocida como hipercalcemia, puede causar estreñimiento, náuseas, debilidad y otros síntomas. Sin embargo, el efecto depende de la cantidad, la forma del suplemento y la respuesta individual.

3. Vitamina D

Las dosis adecuadas de vitamina D no deberían provocar estreñimiento, pero el riesgo aparece cuando se consumen cantidades excesivas durante un periodo prolongado, señalan expertos de la revista de salud Good RX.

Esto se debe a que el organismo utiliza la vitamina D para favorecer la absorción intestinal de calcio. Cuando existe toxicidad por vitamina D, puede producirse hipercalcemia, es decir, un exceso de calcio en la sangre. Entre las consecuencias de esa alteración se encuentran la deshidratación, náuseas, debilidad, sed excesiva y, en determinados casos, estreñimiento.

El límite superior tolerable para adultos es de 4,000 UI (100 microgramos) diarios, aunque este límite no equivale a una dosis que necesariamente cause toxicidad en cada persona.

4. Proteína en polvo

Algunas personas pueden experimentar problemas digestivos al consumir grandes cantidades de batidos de proteínas

La principal razón es que los batidos sustituyan comidas que normalmente aportarían frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Si la alimentación termina teniendo menos fibra, las heces pueden volverse más difíciles de evacuar.

Asimismo, expertos de Cleveland Clinic señalan que algunas personas presentan estreñimiento, diarrea o náuseas con proteína de suero, particularmente cuando consumen cantidades elevadas.

5. Fibra

Por paradójico que suene, la fibra en exceso podría causar estreñimiento. Aunque es un suplemento para prevenirlo o tratarlo, no acompañarlo de suficiente líquido puede dificultar el tránsito intestinal.

La fibra absorbe agua y aumenta el volumen de las heces. Cuando existe suficiente líquido, esto puede ayudar a producir deposiciones más blandas. Si se incrementa rápidamente la cantidad de fibra sin una hidratación adecuada, las heces pueden volverse más voluminosas y difíciles de expulsar.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) recomienda aumentar la fibra gradualmente y beber suficientes líquidos para que esta funcione correctamente. Para los adultos, la recomendación general es de 22 a 34 gramos de fibra al día, dependiendo de la edad y el sexo.

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