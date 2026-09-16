8 empleos de medio tiempo que pagan más de $35 la hora

Trabajar menos de 40 horas semanales no necesariamente significa aceptar un salario bajo. Existen profesiones que pueden ejercerse con horarios de medio tiempo y ofrecen una remuneración mediana superior a $35 por hora, aunque varias requieren estudios universitarios, licencias o capacitación especializada.

FinanceBuzz recopiló ocho de estas ocupaciones utilizando datos salariales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).

Para este análisis, el medio considera como trabajo de medio tiempo aquel de 35 horas semanales o menos.

1. Desarrollador de software: $64.44 por hora

Es la ocupación con el salario mediano por hora más alto de la lista.

Los desarrolladores diseñan, crean, mantienen y actualizan programas informáticos.

La naturaleza de este trabajo permite realizar proyectos independientes o freelance, lo que puede facilitar un horario de medio tiempo.

Generalmente se solicita una licenciatura en ciencias de la computación y un portafolio sólido.

2. Analista financiero: $49.79 por hora

Estos profesionales analizan oportunidades de inversión y ayudan a empresas y particulares a tomar decisiones financieras.

Habitualmente se requiere una licenciatura en finanzas, economía o un área relacionada.

Las posibilidades de trabajar como consultor o por proyectos pueden permitir mayor control sobre las horas trabajadas.

3. Fisioterapeuta: $49.40 por hora

Los fisioterapeutas ayudan a pacientes a recuperarse de lesiones y mejorar su fuerza, estabilidad y rango de movimiento mediante planes de rehabilitación.

Para ejercer se necesita un Doctorado en Fisioterapia y una licencia estatal.

La profesión también ofrece posibilidades de ajustar la cantidad de pacientes atendidos.

4. Higienista dental: $47.16 por hora

Su trabajo incluye limpiar los dientes y examinar la boca de los pacientes para detectar posibles enfermedades dentales y de las encías.

Se requiere un grado asociado en higiene dental y una licencia estatal.

Al tratarse habitualmente de un empleo organizado por turnos, puede adaptarse a jornadas reducidas.

5. Patólogo del habla y lenguaje: $47.05 por hora

Estos especialistas evalúan, diagnostican y tratan trastornos relacionados con la comunicación, el habla y la deglución.

Aunque suelen trabajar con niños y jóvenes, también atienden a adultos.

Para ingresar a la profesión generalmente se necesita una maestría en patología del habla y lenguaje, además de aprobar el examen de licencia correspondiente.

6. Enfermero registrado: $46.90 por hora

Entre sus responsabilidades están vigilar los signos vitales, administrar medicamentos, ayudar con pruebas de diagnóstico y coordinar planes de atención.

El trabajo por turnos puede proporcionar flexibilidad para aumentar o reducir las horas.

Es necesario completar estudios de enfermería y aprobar el examen requerido para obtener la licencia de enfermero registrado.

7. Contador: $40.23 por hora

Los contadores preparan y revisan registros financieros para comprobar su precisión y cumplimiento de las leyes.

Pueden especializarse en áreas como impuestos, auditorías o contabilidad forense.

Normalmente necesitan una licenciatura en contabilidad, mientras que certificaciones como CPA pueden incrementar su potencial de ingresos.

También existen oportunidades de trabajar por clientes o proyectos.

8. Dietista: $36.73 por hora

Los dietistas registrados evalúan las necesidades alimentarias y elaboran planes personalizados para promover la salud o ayudar a controlar determinadas condiciones médicas.

Habitualmente se requiere una licenciatura o maestría en dietética o un campo relacionado, capacitación supervisada mediante prácticas profesionales y una licencia estatal.

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