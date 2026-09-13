8 oficios con alta demanda en Estados Unidos que pagan más de $60,000 al año
Estos oficios ofrecen salarios de más de $60,000 al año y miles de vacantes en EE.UU. Conoce cuánto pagan, qué hacen y qué preparación requieren
Los oficios especializados pueden ofrecer salarios competitivos sin necesidad de seguir una carrera universitaria tradicional. En Estados Unidos, varias de estas ocupaciones pagan más de $60,000 al año y algunas registran miles de vacantes anuales.
Los datos salariales recopilados por FinanceBuzz corresponden a cifras de mayo de 2025 de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).
1. Instalador y reparador de elevadores y escaleras eléctricas
Con un salario anual medio de $109,910, es el oficio mejor pagado de la lista.
Estos trabajadores ensamblan elevadores, instalan sistemas eléctricos y reparan motores, frenos, interruptores y controles.
También realizan inspecciones y mantenimiento preventivo.
Generalmente se requiere completar un aprendizaje de cuatro años y, en la mayoría de los estados, obtener una licencia.
Se proyecta un crecimiento del empleo de 6% entre 2025 y 2035, con unas 1,900 vacantes cada año.
2. Instalador y reparador de líneas eléctricas
El salario anual medio alcanza los $95,320.
El trabajo incluye instalar y reparar cables de los sistemas eléctricos, colocar postes y torres y trabajar en altura.
Para ingresar suele bastar un diploma de preparatoria o equivalente, seguido de capacitación técnica y práctica.
El empleo podría crecer 10% hasta 2035, con aproximadamente 10,900 vacantes anuales.
3. Calderero
Los caldereros tienen un salario medio de $76,410 al año.
Construyen, instalan, mantienen y reparan calderas y otros grandes recipientes destinados a contener líquidos y gases.
La entrada al oficio suele realizarse mediante un aprendizaje de cuatro años, mientras que algunos estados exigen licencia.
Aunque se proyecta una disminución del empleo de 2% entre 2025 y 2035, se esperan alrededor de 700 vacantes cada año, principalmente por el retiro de trabajadores experimentados.
4. Inspector de construcción y edificios
Esta ocupación paga un salario medio anual de $74,690.
Los inspectores revisan planos y obras para comprobar que los sistemas estructurales, eléctricos y de plomería cumplan con los códigos correspondientes.
Normalmente se requiere preparatoria o equivalente y experiencia previa en algún oficio de construcción.
Se estiman unas 14,800 vacantes anuales, aunque el empleo se mantendría prácticamente sin crecimiento hasta 2035.
5. Mecánico de maquinaria industrial o millwright
Con un salario medio de $64,100, estos especialistas instalan, desmontan, reparan, trasladan y vuelven a ensamblar maquinaria pesada utilizada en fábricas, plantas eléctricas y obras.
Los aprendizajes pueden durar hasta cuatro años y no se exige experiencia relacionada para comenzarlos.
La ocupación tiene una proyección de crecimiento de 14% y hay alrededor de 51,900 vacantes anuales.
6. Plomero, instalador de tuberías y sistemas de vapor
El salario medio es de $63,800.
Estos trabajadores instalan y reparan tuberías y accesorios utilizados en sistemas de agua y gas.
La preparación normalmente incluye un aprendizaje de cuatro a cinco años y muchas jurisdicciones exigen licencia.
Se proyecta un crecimiento de 7%, con alrededor de 42,000 oportunidades laborales al año.
7. Electricista
Los electricistas reciben un salario medio anual de $63,190. Instalan y mantienen cableado, iluminación y sistemas de control, además de detectar y reparar fallas eléctricas.
La capacitación suele realizarse mediante aprendizaje y la mayoría de los estados exige licencia.
El empleo podría aumentar 9% entre 2025 y 2035, generando unas 72,700 vacantes anuales.
8. Trabajador de láminas metálicas
Con un salario medio de $61,800, estos trabajadores fabrican e instalan productos de lámina metálica, especialmente ductos para calefacción y aire acondicionado.
No se requiere experiencia previa relacionada para iniciar el aprendizaje. Se proyecta un crecimiento laboral de 3%, con aproximadamente 9,800 vacantes cada año.
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