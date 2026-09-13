8 oficios con alta demanda en Estados Unidos que pagan más de $60,000 al año

Estos oficios ofrecen salarios de más de $60,000 al año y miles de vacantes en EE.UU. Conoce cuánto pagan, qué hacen y qué preparación requieren

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Los reparadores de elevadores tienen un salario anual medio de $109,910. Crédito: Stokkete | Shutterstock

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Por  Raúl Rodríguez Cota

Los oficios especializados pueden ofrecer salarios competitivos sin necesidad de seguir una carrera universitaria tradicional. En Estados Unidos, varias de estas ocupaciones pagan más de $60,000 al año y algunas registran miles de vacantes anuales.

Los datos salariales recopilados por FinanceBuzz corresponden a cifras de mayo de 2025 de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).

1. Instalador y reparador de elevadores y escaleras eléctricas

Con un salario anual medio de $109,910, es el oficio mejor pagado de la lista.

Estos trabajadores ensamblan elevadores, instalan sistemas eléctricos y reparan motores, frenos, interruptores y controles.

También realizan inspecciones y mantenimiento preventivo.

Generalmente se requiere completar un aprendizaje de cuatro años y, en la mayoría de los estados, obtener una licencia.

Se proyecta un crecimiento del empleo de 6% entre 2025 y 2035, con unas 1,900 vacantes cada año.

2. Instalador y reparador de líneas eléctricas

El salario anual medio alcanza los $95,320.

El trabajo incluye instalar y reparar cables de los sistemas eléctricos, colocar postes y torres y trabajar en altura.

Para ingresar suele bastar un diploma de preparatoria o equivalente, seguido de capacitación técnica y práctica.

El empleo podría crecer 10% hasta 2035, con aproximadamente 10,900 vacantes anuales.

3. Calderero

Los caldereros tienen un salario medio de $76,410 al año.

Construyen, instalan, mantienen y reparan calderas y otros grandes recipientes destinados a contener líquidos y gases.

La entrada al oficio suele realizarse mediante un aprendizaje de cuatro años, mientras que algunos estados exigen licencia.

Aunque se proyecta una disminución del empleo de 2% entre 2025 y 2035, se esperan alrededor de 700 vacantes cada año, principalmente por el retiro de trabajadores experimentados.

4. Inspector de construcción y edificios

Esta ocupación paga un salario medio anual de $74,690.

Los inspectores revisan planos y obras para comprobar que los sistemas estructurales, eléctricos y de plomería cumplan con los códigos correspondientes.

Normalmente se requiere preparatoria o equivalente y experiencia previa en algún oficio de construcción.

Se estiman unas 14,800 vacantes anuales, aunque el empleo se mantendría prácticamente sin crecimiento hasta 2035.

5. Mecánico de maquinaria industrial o millwright

Con un salario medio de $64,100, estos especialistas instalan, desmontan, reparan, trasladan y vuelven a ensamblar maquinaria pesada utilizada en fábricas, plantas eléctricas y obras.

Los aprendizajes pueden durar hasta cuatro años y no se exige experiencia relacionada para comenzarlos.

La ocupación tiene una proyección de crecimiento de 14% y hay alrededor de 51,900 vacantes anuales.

6. Plomero, instalador de tuberías y sistemas de vapor

El salario medio es de $63,800.

Estos trabajadores instalan y reparan tuberías y accesorios utilizados en sistemas de agua y gas.

La preparación normalmente incluye un aprendizaje de cuatro a cinco años y muchas jurisdicciones exigen licencia.

Se proyecta un crecimiento de 7%, con alrededor de 42,000 oportunidades laborales al año.

7. Electricista

Los electricistas reciben un salario medio anual de $63,190. Instalan y mantienen cableado, iluminación y sistemas de control, además de detectar y reparar fallas eléctricas.

La capacitación suele realizarse mediante aprendizaje y la mayoría de los estados exige licencia.

El empleo podría aumentar 9% entre 2025 y 2035, generando unas 72,700 vacantes anuales.

8. Trabajador de láminas metálicas

Con un salario medio de $61,800, estos trabajadores fabrican e instalan productos de lámina metálica, especialmente ductos para calefacción y aire acondicionado.

No se requiere experiencia previa relacionada para iniciar el aprendizaje. Se proyecta un crecimiento laboral de 3%, con aproximadamente 9,800 vacantes cada año.

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