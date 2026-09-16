Raheem Sterling se declara culpable de “conducción peligrosa” tras estrellase e inhalar “gas de la risa”

El exdelantero de la selección de Inglaterra, del Chelsea, Arsenal y del Manchester City, Raheem Sterling, de 31 años de edad, se declaró culpable este miércoles ante el tribunal de magistrados de Basingstoke de tres cargos penales, incluyendo conducción peligrosa y posesión de óxido nitroso, tras protagonizar un prolongado e imprudente incidente al volante de su Lamborghini de 270,000 libras esterlinas.

Según The Guardian, los hechos se registraron el pasado 28 de mayo entre las 7:45 am y las 8:52 am, poco después de que el atacante regresara al Reino Unido tras concluir su cesión en el Feyenoord.

Múltiples llamadas de alerta y grabaciones de cámaras de seguridad confirmaron que Sterling condujo de manera errática por las autopistas M25 y M3 durante la hora punta, zigzagueando entre carriles e inhalando globos con óxido nitroso (conocido popularmente como “gas de la risa”) mientras operaba el vehículo. La carrera finalizó cuando el deportivo se desvió de la calzada en la A327, sufriendo el reventón de sus cuatro neumáticos y daños en la carrocería.

El fiscal del caso, Simon Jones, detalló ante la corte que los agentes de policía encontraron a Sterling sentado en el asiento del copiloto con dos bidones de óxido nitroso en su regazo e intentando ocultar un globo desinflado en la parte trasera.

Tras ser trasladado al centro de investigación de Basingstoke, el futbolista falló múltiples pruebas de motricidad y capacidad psicofísica, mostrando signos compatibles con fatiga o alteración por sustancias. Posteriormente, el jugador se negó a proporcionar una muestra de sangre requerida para análisis toxicológicos detallados.

Aunque la defensa legal de Sterling argumentó atenuantes personales y la realización de medidas de rehabilitación voluntarias para abordar su adicción al óxido nitroso, la jueza de distrito Kirsty Allman ordenó la inhabilitación inmediata para conducir y lo dejó en libertad bajo fianza incondicional hasta el próximo 25 de noviembre. En esa fecha se determinará su sentencia definitiva o la remisión del expediente al tribunal de la corona, pudiendo enfrentar una pena máxima de hasta dos años de prisión efectiva.

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