Cámara de Representantes aprueba resolución para limitar poderes de Trump en guerra en Irán

La Cámara de Representantes aprobó este martes una resolución orientada a restringir las facultades del presidente Donald Trump para mantener acciones militares contra Irán, una medida que contó con una votación de 220 votos a favor y 204 en contra dentro del hemiciclo dominado por la mayoría republicana.

La iniciativa, promovida por el representante demócrata por Massachusetts, Seth Moulton, contó con el apoyo unánime de los legisladores demócratas presentes, pero la adhesión de siete congresistas republicanos: Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Warren Davidson (Ohio), Tom Barrett (Michigan), Nancy Mace (Carolina del Sur), Mariannette Miller-Meeks (Iowa) y Zach Nunn (Iowa), lo que representa una derrota para el mandatario.

La jornada marca la tercera ocasión en que el gobierno enfrenta un resultado adverso en el Congreso desde el comienzo de las hostilidades con el país persa. También constituye la sexta oportunidad en los últimos meses en que la Cámara Baja somete a debate un proyecto impulsado por la bancada demócrata en relación con las competencias de guerra, informó ABC News.

Antecedentes y alcance de la medida

La votación previa con respaldo de ambos partidos ocurrió el pasado 23 de julio, cuando cuatro republicanos acompañaron el proyecto. Asimismo, el procedimiento tuvo la participación de los dos representantes republicanos del estado de Iowa, que respaldaron la propuesta de retirar a las tropas estadounidenses del territorio en conflicto.

El documento exhorta al Ejecutivo a suspender la intervención de las fuerzas armadas en los enfrentamientos armados desplegados contra la nación iraní.

La medida pasará ahora al Senado para su correspondiente evaluación. Al tratarse de una resolución concurrente, el instrumento posee un valor simbólico para fijar la postura oficial de la institución parlamentaria. En tal sentido, no cuenta con carácter vinculante ni rango de ley, no requiere la firma del presidente ni se encuentra sujeta al derecho de veto del Poder Ejecutivo, señaló ABC News.

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