EE.UU. intercepta y hunde embarcación supuestamente ligada al narcotráfico de Ecuador

El Ejército estadounidense interceptó este martes en aguas del océano Pacífico una embarcación presuntamente destinada a reabastecimiento para operaciones de narcotráfico, asociadas a la banda ecuatoriana Los Choneros.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de X, el personal militar desembarcó a los tripulantes antes de proceder al hundimiento de la nave. Las autoridades confirmaron que las personas evacuadas serán entregadas próximamente a los organismos competentes de Ecuador.

A diferencia de otros despliegues ejecutados en la zona contra embarcaciones bajo sospechas de tráfico de drogas que concluyeron con víctimas mortales, el procedimiento finalizó con la retirada previa de los ocupantes antes de la destrucción del bote.

On Sept. 15, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's? pic.twitter.com/LEADvwvH9b — U.S. Southern Command (@Southcom) September 15, 2026

Operativos sistemáticos en el Pacífico oriental

El Comando Sur apuntó además que datos de inteligencia constataron el vínculo de la nave con el grupo criminal, una acción que se enmarca dentro de una estrategia para seguir neutralizando a organizaciones delictivas en la región, informó EFE.

La reciente intervención se añade a una secuencia de interceptaciones en el Pacífico oriental. El organismo militar reportó operativos similares los días 28 de agosto, así como el 2, 7 y 8 de septiembre, de los cuales varios mantuvieron relación directa con la misma estructura delictiva.

Cooperación en seguridad entre EE.UU. y Ecuador

Las maniobras navales se efectúan de forma coordinada entre las administraciones de Washington y Quito, en un contexto de incremento en la colaboración bilateral sobre seguridad nacional.

El secretario de Estado, Marco Rubio, realizó la semana pasada una visita al país sudamericano con el propósito de abordar el combate a las bandas transnacionales. Durante su recorrido, el funcionario resaltó el fortalecimiento de la alianza militar, policial y de inteligencia entre ambas naciones.

Rubio argumentó que la clasificación de Los Choneros como organización terrorista por parte del gobierno estadounidense habilita nuevos mecanismos de trabajo conjunto. Asimismo, ambos países avanzan en la actualización del tratado bilateral de extradición, instrumento que facilitó el año pasado la entrega a la justicia estadounidense de José Adolfo Macías Villamar, conocido bajo el alias de “Fito” y señalado como líder de la agrupación.

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