Entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se arrepiente de “no comer el pasto” del Estadio Azteca

El partido de México e Inglaterra en el Mundial 2026 será inolvidable para muchos. Uno de ellos es Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, quien contó que se arrepiente de “no haber comido el pasto” del Estadio Azteca después de eliminar al Tri en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Tuchel describió que ese momento fue tan importante que quiso llevarse algo del césped “para poder tener algo de eso en su cuerpo para siempre”.

El alemán habló del partido en un podcast con el exjugador del Liverpool Daniel Sturridge. Tuchel recordó que, tras el triunfo, le escribió a un amigo para hacerle esa misma confesión de deseo y arrepentimiento por no haber literalmente mordido el césped.

“Me arrepiento de no haber comido algo de césped después del partido para poder tener algo de esto en mi cuerpo para siempre. Así de importante fue ese momento, así me sentía”, dijo.

Thomas Tuchel has revealed that he regretted not eating any of the grass from the Azteca Stadium pitch after England’s World Cup win there.



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Quien sí mordió la grama, al menos futbolísticamente, fue México. Inglaterra avanzó con drama y sufrimiento en un partido en el que México dio la sensación de que podía dar más y con un Estadio Azteca que era una caldera.

Los británicos incluso se quedaron con un jugador menos. Inglaterra avanzó de ronda con sangre, sudor y lágrimas. México demostró que no eran inmortales.

El partido entre México e Inglaterra, que se jugó en el Estadio Azteca, fue el segundo más visto, en transmisiones en español, de la Copa del Mundo 2026, solo por detrás de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium.

Ese encuentro fue visto por una audiencia hispana de 23.9 millones de personas. El duelo de los octavos de final en el Estadio Azteca entre México e Inglaterra fue visto por 23.2 millones de espectadores en español.

En total, la selección mexicana fue vista por 251.9 millones de personas, solo en Estados Unidos y México.

Tras dejar a México en el camino, Inglaterra cayó en semifinales ante Argentina y Tuchel se volvió el centro de las críticas por su planteamiento en ese partido, donde empezó ganando y estuvo a minutos de llevar a Inglaterra a su primera final en sesenta años.

Aun así, la federación inglesa lo ratificó y mantiene su contrato hasta 2028, después de la Eurocopa que se jugará en Reino Unido e Irlanda.



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