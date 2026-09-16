Ganador del Powerball cobra su premio de $1,040 millones y elige recibir $450.5 millones en efectivo

El ganador de uno de los premios más grandes en la historia del Powerball finalmente reclamó su fortuna. El boleto fue vendido en Illinois y su propietario decidió recibir un pago único estimado en $450.5 millones antes de impuestos, en lugar de cobrar gradualmente el premio mayor de $1,040 millones.

Un boleto de apenas $2 cambió su vida

El boleto ganador fue comprado en una gasolinera Hy-Vee de Quincy, Illinois, una ciudad ubicada cerca de la frontera con Iowa y aproximadamente 311 millas al suroeste de Chicago.

Los números ganadores fueron sorteados en agosto y solamente hubo un boleto que acertó la combinación del premio mayor.

El afortunado, cuya identidad se mantiene en el anonimato, contó a la Lotería de Illinois que inicialmente no podía creer que había ganado.

Incluso tuvo que comunicarse con un familiar para confirmar lo que estaba viendo.

Todavía intenta asimilar lo ocurrido y aseguró que sigue procesando toda la gama de emociones… desde la incredulidad y el impacto hasta una alegría abrumadora.

Lo más sorprendente es que no realizó una compra considerable ni adquirió decenas de combinaciones.

Según CBS News, gastó solamente $2 en un boleto Quick Pick de una sola línea, modalidad en la que los números son seleccionados automáticamente.

“Nunca podría haber imaginado que una compra de $2 conduciría a un premio mayor de $1,040 millones. Esto es realmente una bendición y estoy increíblemente agradecido por esta oportunidad inesperada y extraordinaria”, declaró el ganador a la Lotería de Illinois.

Eligió recibir $450.5 millones de una sola vez

Aunque el premio anunciado alcanzó los $1,040 millones, el ganador optó por cobrarlo mediante un único pago en efectivo.

Esa alternativa tiene un valor estimado de $450.5 millones antes de impuestos.

La identidad del nuevo multimillonario no fue revelada. Debido a su decisión de permanecer anónimo, el director de la Lotería de Illinois y el gerente del Chicago Prize Center fueron quienes aparecieron en la fotografía oficial sosteniendo el cheque gigante correspondiente al premio.

Uno de los mayores premios en la historia de Illinois

El jackpot de $1,040 millones se convirtió en el segundo premio de lotería más grande ganado en la historia de Illinois y en el mayor registrado en el estado durante 2026, según funcionarios de la lotería.

A nivel nacional, ocupa el octavo lugar entre los jackpots más grandes de la historia del Powerball.

La buena fortuna también alcanzó al establecimiento que vendió el boleto.

La gasolinera Hy-Vee de Quincy recibió un bono de $500,000 por haber comercializado el boleto ganador.

De esta manera, una sola jugada de $2 terminó convirtiéndose en un premio con un valor anunciado superior a los $1,000 millones y en uno de los mayores jackpots registrados en Estados Unidos.

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