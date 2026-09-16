Ha*Ash iluminó el Empire State Building con los colores de México

Ha*Ash puso el sello mexicano en uno de los emblemas más reconocibles de Nueva York. Hanna y Ashley fueron las encargadas de accionar el interruptor que iluminó el Empire State Building con los colores verde, blanco y rojo la noche del 15 de septiembre, como parte de las celebraciones por la Independencia de México.

La ceremonia se realizó en colaboración con el Consulado General de México en Nueva York y contó con la presencia del cónsul general Marcos A. Bucio Mujica. El acto buscó reconocer a la comunidad mexicana y trasladar parte de los festejos patrios al corazón de Manhattan.

La cuenta oficial del Empire State Building compartió imágenes de las cantantes y destacó su participación en la jornada: “Ha*Ash visitó el Empire State Building Observation Deck y accionó el interruptor en honor al Día de la Independencia de México. Esta noche brillamos en rojo, blanco y verde”.

Hanna y Ashley disfrutaron del famoso mirador

Antes de protagonizar el encendido, las hermanas recorrieron el Observation Deck y posaron desde el piso 86, uno de los puntos turísticos más conocidos de Manhattan. La visita les permitió contemplar la ciudad desde las alturas y formar parte de una de las tradiciones más emblemáticas del edificio.

Las imágenes difundidas por el Empire State Building muestran a Hanna y Ashley en el mirador durante una jornada marcada por las referencias a México. La iluminación especial convirtió durante esa noche la silueta del rascacielos en un homenaje visual a la celebración nacional mexicana.

La colaboración con el Consulado General de México en Nueva York permitió que el edificio se sumara a las actividades vinculadas con el 15 y 16 de septiembre. El verde, blanco y rojo de la bandera mexicana se hicieron visibles sobre el “skyline” neoyorquino, también como parte de los festejos organizados para la comunidad mexicana fuera del país.

El dúo también estará en “Viva México, El Grito”

La participación de Ha*Ash en Nueva York coincidió con otros eventos preparados para celebrar las Fiestas Patrias. Las hermanas fueron incluidas por Telemundo entre las artistas invitadas a su transmisión especial “Viva México, El Grito”.

El programa también contará con María José, Saúl “El Jaguar”, Maribel Guardia, Emmanuel y Pedro Fernández, en una celebración que reunirá distintas voces de la música y el entretenimiento mexicano.

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