Sebastián Yatra es el primer colombiano embajador de NYFW Live

Sebastián Yatra se convirtió en el primer colombiano en ser nombrado embajador de NYFW Live at Rockefeller Center, una iniciativa impulsada por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), Rockefeller Center y Genesys. El cantante comparte este rol con Becky G y Honey Dijon y participa este jueves en la ceremonia que inaugura la tercera edición del evento.

El nombramiento representa un nuevo acercamiento de Yatra a una industria que desde hace varios años ocupa un espacio importante dentro de su imagen pública. Su evolución estética, sus apariciones en eventos internacionales y su relación con reconocidas casas de moda han acompañado una carrera musical que cada vez tiene mayor presencia fuera de los escenarios.

Ahora, esa conexión llega a uno de los puntos más visibles de la Semana de la Moda de Nueva York.

Nueva York abre sus puertas a la moda

NYFW Live at Rockefeller Center nació con la intención de llevar parte de la programación de la Semana de la Moda de Nueva York al espacio público. La propuesta traslada una selección de desfiles al Rockefeller Center y permite que las presentaciones de diseñadores y marcas lleguen a una audiencia mucho más amplia.

Rockefeller Center es uno de los lugares más reconocidos y transitados de Manhattan, por lo que la iniciativa acerca una de las principales citas de la moda internacional a personas que no necesariamente forman parte del circuito tradicional de la industria.

La tercera edición se desarrolla dentro de la programación de septiembre de la Semana de la Moda de Nueva York y reúne nuevamente a figuras vinculadas con diferentes áreas de la cultura y el entretenimiento.

Un paso más en la relación de Yatra con la moda

Para Yatra, asumir este cargo amplía una trayectoria que ya lo había llevado a participar en distintos espacios relacionados con la moda internacional. El artista ha convertido su manera de vestir y su evolución de estilo en una extensión cada vez más visible de su propuesta pública.

Su presencia junto a Becky G y Honey Dijon también aporta una representación latina relevante dentro de esta edición de NYFW Live. En el caso del colombiano, el reconocimiento tiene además un componente histórico al convertirse en el primer artista de su país en ocupar esta posición.

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