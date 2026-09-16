Hombre pierde su casa de $475,000 por una deuda de $977 con la asociación de vecinos

Una deuda de menos de $1,000 con la asociación de propietarios terminó convirtiéndose en la pérdida de una vivienda valorada en $475,000 para un hombre de Arizona. El caso ocurrió después de que problemas de salud y la pérdida de su empleo afectaran sus finanzas.

Toby Newton compró en 2022 una casa de cuatro habitaciones en Mesa por $450,000.

Dos años después, perdió su trabajo y fue diagnosticado con diabetes, situación que, según relató, le impidió mantenerse al corriente con las cuotas de la asociación de propietarios de su comunidad.

“Compré la casa y luego me enfermé. Me dio diabetes y me quedé sin trabajo”, declaró Newton, de acuerdo con el New York Post.

Una deuda de $977 terminó creciendo a miles

Newton debía pagar aproximadamente $170 cada trimestre a la Superstition Springs Community Master Association. Tras atrasarse, acumuló $977 entre cuotas e intereses.

El propietario aseguró que intentó llegar a un acuerdo con la asociación.

Primero propuso abonar $50 mensuales a la deuda, además de mantenerse al corriente con las nuevas cuotas.

Al no ser aceptada esa opción, aumentó progresivamente su propuesta hasta llegar a $200 mensuales, pero afirmó que la asociación también rechazó ese ofrecimiento.

Para noviembre de 2024, la asociación ya había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Mientras avanzaba el caso, los cargos continuaron aumentando.

Documentos judiciales citados por el New York Post indican que para julio de 2025 Newton debía $1,311 entre cuotas atrasadas y recargos.

A esa cantidad se sumaban $1,042.09 en costos del demandante y otros $3,345 en honorarios de abogados.

La casa terminó vendida por $8,172

El desenlace llegó en octubre de 2025, cuando la vivienda fue vendida en una subasta pública a la propia Superstition Springs Community Master Association por apenas $8,172. Para entonces, la deuda total de Newton había alcanzado los $6,579. La propiedad estaba valorada en aproximadamente $475,000.

Newton y su pareja de muchos años, Sherrie Patten, posteriormente recurrieron a GoFundMe. Patten señaló en la campaña que toda la situación había provocado un impacto emocional y financiero para ambos.

Arizona cambió las reglas para las asociaciones

El caso coincidió con un cambio importante en las leyes de Arizona.

En abril de 2025 fue promulgado el Proyecto de Ley del Senado 1494, que elevó los requisitos para que una asociación de propietarios pueda iniciar una ejecución por cuotas pendientes.

Con las nuevas disposiciones, un propietario debe acumular al menos 18 meses de atraso o adeudar $10,000 o más en cuotas antes de que una asociación pueda proceder con una ejecución.

Anteriormente, los límites eran un año de atraso o una deuda de $1,200.

La legislación también exige que las juntas de las asociaciones realicen esfuerzos razonables para comunicarse con los propietarios morosos y les ofrezcan un plan de pagos razonable antes de presentar una acción de ejecución hipotecaria.

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