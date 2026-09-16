Hipotecas rozan 7%, su nivel más alto en un año: pagarías $32 más al mes por $400,000

Una hipoteca de $400,000 costaría alrededor de $32 más al mes después de que la tasa contractual promedio a 30 años subiera de 6.85% a 6.97% en Estados Unidos, una diferencia de cerca de $385 al año y aproximadamente $11,560 durante 30 años. El aumento, reportado este miércoles 16 de septiembre de 2026 por la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), llevó el costo del financiamiento a su nivel más alto desde mayo de 2025.

La diferencia parece pequeña, pero elevaría el pago de capital e intereses de aproximadamente $2,621 a $2,653 mensuales y sumaría cerca de $11,560 durante 30 años, si el préstamo se mantuviera hasta el final del plazo. Este cálculo es ilustrativo: no incluye enganche, impuestos, seguro, comisiones ni puntos, elementos que pueden aumentar considerablemente el costo final de la vivienda.

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Pese a estas cifras, si planeas comprar una vivienda, puedes reducir el impacto solicitando cotizaciones a por lo menos tres prestamistas el mismo día y comparando la tasa porcentual anual (APR), que incorpora intereses y determinados cargos. Bankrate señala que el APR ofrece una visión más completa del costo total que la tasa anunciada por sí sola.

El salto en la tasa encarece cada préstamo

La tasa de 6.97% aumentó 12 puntos básicos durante la semana terminada el 11 de septiembre. También subieron los puntos cobrados, de 0.67 a 0.72, incluida la comisión de apertura, para créditos conformes de hasta $832,750 con un enganche de 20%.

El efecto depende del monto solicitado. Con las mismas condiciones, el alza semanal agregaría aproximadamente $24 mensuales por $300,000, $32 por $400,000 y $40 por $500,000. Aunque estas estimaciones no son idénticas para todos los compradores, muestran cómo una variación de apenas 0.12% puede recortar el dinero disponible para otros rubros del presupuesto familiar.

La demanda ya retrocede

La subida ya afecta al mercado: el volumen total de solicitudes hipotecarias bajó 4.1% frente a la semana anterior, incluso después del ajuste por el feriado del Día del Trabajo. Las peticiones para comprar vivienda disminuyeron 1% semanal y quedaron 19% por debajo del nivel registrado un año antes.

La refinanciación recibió un golpe mayor: sus solicitudes cayeron 9% en una semana y 65% frente al mismo periodo de 2025. “El nivel actual de las tasas eliminó gran parte del beneficio de refinanciar para muchos prestatarios”, explicó Joel Kan, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA.

Para propietarios que ya tienen una hipoteca por debajo de 4%, reemplazarla con un préstamo cercano a 7% normalmente elevaría tanto la mensualidad como el interés total. Antes de refinanciar, conviene calcular cuánto tardarían los posibles ahorros en recuperar los costos de cierre.

Inflación y bonos presionan

Kan señaló que “las preocupaciones persistentes del mercado por el aumento de los precios de la energía, la inflación elevada y la futura política monetaria impulsaron al alza los rendimientos de los bonos y las tasas hipotecarias”. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se aproximó a 5%, movimiento que suele trasladarse al financiamiento de vivienda.

El avance no se detuvo con el cierre de la encuesta. Mortgage News Daily situó la tasa diaria a 30 años en 7.22% el martes 15 de septiembre. Matthew Graham, director de operaciones de esa firma, indicó que el promedio aumentó 0.33% en seis jornadas laborales, “el salto más abrupto desde octubre de 2024”.

Dos mediciones, una advertencia

Por su parte, Freddie Mac informó una tasa semanal menor, de 6.76% al 10 de septiembre, frente a 6.71% una semana antes y 6.35% un año atrás.

La entidad recordó que “obtener múltiples cotizaciones puede ahorrar miles” a los compradores. Su medición se basa en miles de solicitudes para préstamos convencionales conformes destinadas a viviendas unifamiliares, mientras la tasa individual finalmente ofrecida depende, entre otros factores, del crédito, el enganche y la relación entre deudas e ingresos.

Cómo proteger el presupuesto

Antes de comprometerte, analiza estos elementos: solicita estimaciones con el mismo monto, plazo y enganche; revisa puntos, costos de cierre; y compara el APR. Una tasa reducida mediante puntos puede exigir miles de dólares por adelantado y no siempre resulta conveniente si se vende o refinancia la vivienda pocos años después.

También conviene pedir al prestamista escenarios con distintos enganches y verificar que la mensualidad total incluya impuestos, seguro y, cuando corresponda, seguro hipotecario. El pago calculado solo con capital e intereses puede hacer que una propiedad parezca más accesible de lo que será en el presupuesto real.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en las tasas hipotecarias a 7%

¿Cuál es la tasa hipotecaria promedio a 30 años?

La MBA reportó una tasa contractual de 6.97% para la semana terminada el 11 de septiembre de 2026. Freddie Mac registró 6.76% en su medición al 10 de septiembre.

¿Cuánto aumenta el pago de una hipoteca de $400,000?

Al pasar de 6.85% a 6.97%, el pago estimado de capital e intereses aumenta unos $32 mensuales. La cifra no incluye impuestos, seguro, puntos ni otros cargos.

¿Por qué subieron las tasas hipotecarias?

La MBA atribuyó el movimiento a preocupaciones por energía, inflación y política monetaria, que elevaron los rendimientos de los bonos.

¿Es buen momento para refinanciar?

Depende de la tasa vigente, el saldo y los costos de cierre. Las solicitudes de refinanciación cayeron 65% anual porque el nivel actual redujo el beneficio para numerosos propietarios.

¿Cómo puedo conseguir una tasa menor para mi hipoteca?

Conviene comparar por lo menos tres ofertas el mismo día, mejorar el perfil crediticio y revisar tanto la tasa como el APR, los puntos y las comisiones.

Conclusión

Si los rendimientos de los bonos continúan cerca de sus máximos y la inflación permanece elevada, la tasa hipotecaria podría consolidarse por encima de 7%, obligando a más compradores a reducir el precio de la vivienda buscada o aumentar el enganche.

Sin embargo, el riesgo mayor está en aceptar una casa cuyo costo total afecte el presupuesto de otros rubros como emergencias, reparaciones y ahorro.

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