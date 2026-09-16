Justicia de Bolivia investiga denuncia de portero que afirma haber sido amenazado para dejarse marcar tres goles

La justicia de Bolivia investiga la denuncia del portero Manuel Ferrel, quien afirmó haber sido amenazado para dejarse marcar “tres o cuatro goles aproximadamente” en el partido que su club, Guabirá, perdió 6-0 ante Always Ready el pasado fin de semana.

La Fiscalía boliviana abrió una indagación el pasado martes tras la denuncia presentada por Guabirá. El abogado Christian Camacho, de la Federación Boliviana de Futbol, confirmó la investigación en declaraciones a la televisora Red Uno.

Según Camacho, “el Ministerio Público ya activó las investigaciones bajo el delito de amenazas”. Por su parte, el fiscal Herlan Rodríguez detalló que Ferrel recibió llamadas de un número sin identificación. En esas comunicaciones, le exigieron permitir varios goles o entregar dinero.

El presunto episodio de extorsión tiene ápices que no dejan muy claro el orden cronológico de cómo sucedió. Por ejemplo, según el reporte del fiscal, inicialmente la amenaza era que “iban a secuestrar a su madre” si no accedía al amaño.

Sin embargo, el portero en una primera instancia alertó que “su madre estaba secuestrada”, pero luego aclaró que la “amenazaron y nada más”, según el presidente del club, Rafael Paz.

Guabirá, con sede en Montero, jugó el pasado domingo en El Alto. Tras el encuentro, el entrenador Leonardo Egüez y el plantel reportaron las amenazas y formalizaron la denuncia ante la policía y la fiscalía.

El presidente de la Federación Boliviana de Futbol, Fernando Costa, expresó su preocupación y aseguró que se trabaja de forma coordinada con las autoridades.

“Estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades y con la dirigencia del club Guabirá. Queremos llegar hasta el fondo y que caigan los que tengan que caer”, dijo Costa.

También informó que la madre de Ferrel está bajo protección.

En este sentido, Always Ready manifestó su solidaridad y pidió que el caso sea investigado. Por su parte, la Fiscalía continuará la investigación bajo el delito de amenazas, con la posibilidad de ampliar cargos conforme avance el proceso.

Cabe recordar que, tras el partido, el entrenador Egüez denunció en conferencia de prensa que las intimidaciones condicionaron al plantel.

??? Los jugadores y el DT del Club Guabira denunciaron AMENAZAS DE MUERTE en el partido vs Always Ready.



?? Al arquero, Fernando Costa, le dijeron que TENIA QUE DEJAR HACERSE 4 GOLES o le MATARÍAN UN FAMILIAR.



El propio plantel denunció lo ocurrido en conferencia de prensa,? — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 14, 2026

Egüez evitó realizar un análisis futbolístico de la derrota y expuso la situación citando incluso una mítica frase de Diego Armando Maradona.

“No podemos hacer un análisis serio si hay amenaza de muerte. Hay cosas raras y se tienen que investigar”, afirmó el director técnico.

“La pelota la mancharon, está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad o si no recibe tres goles, le dijeron que los iban a matar”, denunció el entrenador.

El caso tomó fuerza considerando que el fútbol boliviano arrastra antecedentes de este tipo. En 2023, el campeonato fue suspendido por denuncias de manipulación de partidos. No obstante, casi cuatro años después, no se conocen resultados de esas investigaciones.



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