Aseguran que Justin Bieber y Harry Styles podrían encargarse del show del Super Bowl 2027

Hace unas semanas se dijo que Miley Cyrus figuraba como una de las personalidades en la lista de posibles artistas para protagonizar el show del mediotiempo del Super Bowl 2027. Ahora, a esta lista se le ha sumado Justin Bieber y Harry Styles.

Según una fuente consultada por “TMZ”, la empresa productora del show, Roc Nation, tendría una lista liderada por los dos cantantes, aunque por ahora a ninguno de los dos se le ha compartido la propuesta. Por otro lado, en su momento se dijo que Cyrus había rechazado participar en el Coachella del año que viene porque tenía una propuesta para este evento.

Hay que recordar que Justin Bieber fue uno de los artistas convocados para participar en el mediotiempo de la final del Mundial de Fútbol este año, siendo la primera vez que este tipo de show se hacía en el deporte. Por otro lado, Harry Styles está protagonizando una histórica residencia en el Madison Square Garden de Nueva York.

Justin Bieber fue parte del show del mediotiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026. Crédito: Pamela Smith | AP

Se desconoce si la intención es elegir a uno de los dos o si los dos serían los protagonistas del show. De ser la segunda opción, sería una presentación dedicada a toda una generación que pasó su adolescencia con ambos.

El Super Bowl del 2027 se celebrará en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, en el área metropolitana de Los Ángeles. Y está programado para el 14 de febrero.

Normalmente, el show del mediotiempo es anunciado a finales de septiembre, por lo que estos rumores podrían confirmarse en pocas semanas.

¿Quién organiza el show del Super Bowl?

La final de la temporada de la NFL se convierte cada año en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos, además del deporte, también es un show de entretenimiento que suele reunir a cientos de espectadores.

Este año, Bad Bunny protagonizó el mediotiempo del Super Bowl, logrando ganarse su primer premio Emmy por la producción del mismo. En años anteriores también se han celebrado shows históricos, siendo el primero el de Michael Jackson en 1993.

Desde el 2019, la empresa encargada de gestionar la producción del Super Bowl Halftime Show es Roc Nation, una compañía global de entretenimiento fundada en 2008 por el rapero y empresario estadounidense Jay-Z.

Los artistas que aceptan protagonizar el show no ganan dinero; más bien invierten en hacer una presentación histórica que quede en el recuerdo de miles de personas en todo el mundo.

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