Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, anuncia que está libre de cáncer

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, anunció este miércoles que está libre de cáncer de mama después de recibir resultados negativos en una evaluación médica realizada esta semana en la Clínica Mayo.

“Después de una cita médica en la Clínica Mayo esta semana, los resultados de mi análisis patológico dieron negativo. Estoy libre de cáncer”, escribió Wiles en una publicación en X.

Wiles, de 69 años, reveló en marzo que había sido diagnosticada con cáncer de mama detectado en una fase temprana. En ese momento dijo que había recibido un “pronóstico favorable” y que se sometería a tratamiento.

La funcionaria agradeció el “apoyo inquebrantable” que recibió durante el proceso y aseguró que continuará desempeñando sus funciones como jefa de gabinete del presidente Donald Trump.

“Estoy profundamente agradecida y continuaré trabajando para impulsar su Agenda de Primero Estados Unidos”, escribió.

Vance y Cruz reaccionan al anuncio

El vicepresidente J.D. Vance reaccionó al anuncio de Wiles en X y dijo que él y su esposa, Usha Vance, estaban muy felices por la noticia.

“Usha y yo estamos muy felices de escuchar esta noticia y la respuesta a nuestras oraciones”, escribió Vance.

El vicepresidente también agradeció a Wiles por mantener, según dijo, una imagen de fortaleza y liderazgo durante su enfermedad.

“Tu espíritu indomable es algo de lo que todos podemos aprender y esforzarnos por replicar”, añadió.

El senador republicano por Texas Ted Cruz también celebró la noticia. “Es maravilloso escuchar esto”, escribió en X. “Susie ha demostrado una fuerza tremenda a lo largo de esta lucha”.

Cruz terminó su mensaje agradeciendo a Dios por el resultado y enviando sus “oraciones continuas para Susie y su familia”.

Trump la respaldó desde el anuncio de su diagnóstico

Trump fue quien hizo público inicialmente el diagnóstico de Wiles en marzo, antes de que ella ofreciera su propia actualización sobre su estado de salud.

En ese momento, el presidente destacó su disposición a continuar trabajando mientras recibía tratamiento y afirmó que permanecería “prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca”.

“Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que hace tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella”, escribió Trump entonces.

También la describió como una de sus asesoras “más cercanas e importantes” y destacó su compromiso con el servicio público.

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