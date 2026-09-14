Trump afirma que es 100% seguro que entregará cheques de $5,000 si los republicanos ganan en noviembre

El presidente Donald Trump aseguró que los estadounidenses recibirán cheques de $5,000 si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de las elecciones de medio término de noviembre. Aunque presentó el pago como algo seguro, todavía existen obstáculos legales y financieros antes de que el dinero pueda distribuirse.

Trump condiciona los cheques al resultado de las elecciones

Trump hizo la promesa el pasado domingo al hablar con reporteros afuera del Air Force One. “Los $5,000 van a suceder 100%”, afirmó. “Y la razón es porque nuestro país está recibiendo billones y billones. Y va a suceder”.

El presidente explicó que no pretende enviar los pagos antes de las elecciones porque quiere vincularlos a una victoria republicana.

“No quiero hacerlo ahora, porque si los demócratas lo obtienen, nuestro país estará hecho un desastre y no podrán hacerlo”, declaró.

Añadió que Estados Unidos está recibiendo más de $20 billones en inversión y aseguró que ese dinero se perdería si los demócratas toman el control del Congreso.

Trump había presentado inicialmente la propuesta durante la convención de medio término del Comité Nacional Republicano.

Comparó los posibles cheques de $5,000 con los pagos únicos de $1,776 enviados el año pasado a aproximadamente 1.45 millones de integrantes de las Fuerzas Armadas.

El Congreso tendría que aprobar el dinero

La promesa presidencial no significa que los cheques estén autorizados actualmente.

El portal The Hill explicó que el Congreso controla el gasto federal, por lo que la Casa Blanca no puede distribuir esos fondos sin una asignación aprobada por los legisladores.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, planteó que los pagos podrían aprobarse mediante un paquete de reconciliación presupuestaria.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que la administración buscaría financiar los dividendos sin utilizar dinero de los contribuyentes ni aumentar el déficit.

El senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, anunció que presentará un proyecto de ley para intentar garantizar los pagos.

El costo sería de aproximadamente $1.3 billones

El financiamiento sigue siendo uno de los principales interrogantes.

Paul Berman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, dijo a The Hill que los ingresos provenientes de los aranceles no serían suficientes para cubrir la propuesta.

El costo estimado de entregar los cheques sería de aproximadamente $1.3 billones.

Según datos del Departamento del Tesoro citados por el Bipartisan Policy Center, los aranceles generaron alrededor de $341,000 millones en ingresos netos desde principios de 2025.

Además, la Corte Suprema anuló posteriormente los amplios aranceles de la administración y ordenó la devolución de $166,000 millones.

“Incluso si existiera ese dinero, regresa al erario público, y entonces es el Congreso el que tiene el poder de asignarlo”, explicó Berman.

Algunos republicanos también cuestionan la propuesta

La iniciativa tampoco cuenta con apoyo unánime dentro del Partido Republicano.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló el tamaño de la deuda nacional y advirtió que los cheques podrían generar más inflación.

La senadora republicana Susan Collins, de Maine, también expresó reservas. “Por los pocos detalles que tenemos, parece que el dividendo propuesto de $5,000 no tendría un límite de ingresos y sería extraordinariamente costoso”, declaró.

Por ahora, la propuesta sigue siendo una promesa política y no un programa aprobado.

Para que los cheques puedan enviarse, será necesaria una legislación del Congreso que establezca quiénes califican, cómo se financiarán y cuándo serían distribuidos.

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